原标题：仙女星系中发现12颗大质量物质转移双星

科技日报昆明4月13日电 （记者赵汉斌 通讯员陈艳）仙女星系是离银河系最近的漩涡星系，也是本星系群中最大的星系。记者13日从中国科学院云南天文台了解到，该台研究人员在首次对仙女星系中的大质量食双星进行系统分析时，发现了12颗有小质量次星充满周围临界等位面的大质量半相接双星，揭示了这些系统中存在从次星到大质量主星间的物质转移，同时也表明仙女星系中的双星演化进程与银河系中的“同类”相似。

仙女星系的结构特点、金属丰度与银河系很接近。此前，国际测光巡天项目已在这个星系中发现了一批食双星。由于仙女星系离人类比较远，约达245万光年，巡天发现的食双星大多是大质量双星，且人们仅对少数双星进行过解轨分析，用于测定仙女星系的距离，而对其他双星则所知甚少。

云南天文台双星与变星研究团组博士研究生李福兴和导师钱声帮研究员等人，利用西班牙拉帕尔马岛上2.5米望远镜的巡天观测数据，对437个食双星系统进行分析，并对部分高精度的光变曲线进行测光解轨研究，求出了它们的基本测光参量。深入研究发现，有12个双星的次星充满周围临界等位面的洛希瓣，而主星与洛希瓣是分离的，揭示了它们是大质量半相接双星，系统中存在从次星到大质量主星间的物质转移。

研究还发现，这些双星的主星充满度与系统的质量比可能存在相关性，进一步支持其经历了质量比反转，并处于慢速物质交流演化阶段。此外，这些双星系统的主次星温度分布等与银河系中半相接双星的分布相似，这意味着仙女星系中的双星演化进程与银河系中的相似，对探讨大质量双星的物质交流演化具有重要的价值。这一成果已在线发表于国际天文学术期刊《天文学报》上。

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