人民网博鳌4月20日电 （记者许维娜）博鳌亚洲论坛2022年年会于今日启幕。在首场发布会上，年会发布旗舰报告《亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》（以下简称《报告》）显示，2021年亚洲在全球疫情下实现了率先复苏，仍然是全球经济增长的重要引擎。

中国社科院学部委员、世界经济与政治研究所所长张宇燕介绍了亚洲经济前景，他表示，总体来看，2022年亚洲经济处在复苏进程当中，但是同去年相比复苏的经济增长速度明显要放慢。

《报告》认为，新冠肺炎疫情发展态势、地缘政治局势、美欧货币政策调整节奏与力度、部分国家债务问题、关键初级产品供应等因素对亚洲经济增长带来影响。

在报告发布前的19日，国际货币基金组织（IMF）发布了最新一期的《全球经济展望报告》，将2022年和2023年的全球经济增速预期均下调至3.6%。此前，世界银行将2022年全球GDP增长预期从4.1%下调至3.2%。对此，张宇燕预测，今年亚洲经济增速为4.8%，高于相关机构预测。

《报告》的下篇还重点关注了亚洲经济一体化进程，认为即使面临疫情冲击，亚太经济一体化的步伐也并未停滞。2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。截至目前，文莱、柬埔寨、老挝、新加坡、泰国、越南六个东盟成员国和中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰等国正式宣布实施该协定，这标志着全球人口最多、经贸规模最大的自由贸易区扬帆起航。

《报告》强调，无论是经济复苏还是制度建设，亚太地区都为全世界提供了新动力。

尽管亚洲国家今年将面对疫情冲击、多边规则失序等障碍，博鳌亚洲论坛秘书长李保东强调，亚洲仍是世界经济复苏的重要推动力。他同时表示，今年多重因素为亚洲经济快速复苏蒙上阴影，但亚洲多数经济体基本面总体稳定，预计中国、东盟、印度等东亚、南亚经济体复苏步伐仍将显著快于全球整体水平。

“我们相信，亚洲国家将继续成为世界经济的‘压舱石’和多边合作的‘助推器’。”李保东说。

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