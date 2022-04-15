人民网北京4月15日电 （记者王震）为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，近日，人民网财经研究院数字经济研究中心联合中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，启动“数造新实体——数字技术赋能实体经济”课题项目，现向社会征集2021-2022数字技术赋能实体经济案例。

“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出，打造数字经济新优势，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。国务院日前印发《“十四五”数字经济发展规划》，明确提出“以数据为关键要素，以数字技术与实体经济深度融合为主线，加强数字基础设施建设。”目前，我国已全面进入以数字经济为重要引擎的新发展阶段，数字技术赋能实体经济融合发展已成为实现高质量发展的重要驱动力。

本课题旨在通过对数字技术与实体经济深度融合实践案例的深入研究，为数字技术赋能传统产业转型升级、培育新产业新业态新模式，总结有益经验、归纳成熟路径；为相关部门优化顶层设计、制定与实施相关政策提供有效参考；为企业主体加快转型升级、进一步实现高质量发展提供有价值的对策建议。

根据规划，课题研究设有开题讨论、案例征集、专家研讨、实地调研等环节，最终形成“数造新实体”典型案例库和《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究》电子版白皮书；核心成果与重要观点还将在相关论坛、权威媒体等载体上发布。

目前主办方已确定课题专家组成员，并成功举办开题讨论会。征集环节结束后，专家组将对案例内容进行多轮研讨，汇总形成案例库；调研小组将对专家组确定的典型性、代表性案例开展实地调研。

课题案例征集时间为2022年4月15日-6月30日。参与者可通过szxst2022@126.com邮箱报名（点击下载报名表）。

(责编：赵竹青、章斐然)