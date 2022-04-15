人民网北京4月15日电 （黄盛）据中国人民银行（以下简称“人民银行”）消息，人民银行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。为加大对小微企业和“三农”的支持力度，对没有跨省经营的城商行和存款准备金率高于5%的农商行，在下调存款准备金率0.25个百分点的基础上，再额外多降0.25个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%。

人民银行有关负责人在就下调金融机构存款准备金率答记者问时表示，此次降准共计释放长期资金约5300亿元，优化金融机构资金结构，增加金融机构长期稳定资金来源，增强金融机构资金配置能力，加大对实体经济的支持力度；并引导金融机构积极运用降准资金支持受疫情严重影响行业和中小微企业。此外，此次降准降低金融机构资金成本每年约65亿元，通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。

上述负责人表示，人民银行将继续实施稳健货币政策。一是密切关注物价走势变化，保持物价总体稳定。二是密切关注主要发达经济体货币政策调整，兼顾内外平衡。同时，保持流动性合理充裕，促进降低综合融资成本，稳定宏观经济大盘。

2022年第一季度金融统计数据新闻发布会现场。人民网 黄盛摄

据悉，4月13日召开的国务院常务会议决定，将适时降低存款准备金率。4月14日人民银行举行2022年第一季度金融统计数据新闻发布会。会上，人民银行货币政策司司长孙国峰表示，适时运用降准等货币政策工具，进一步加大金融对实体经济特别是受疫情严重影响行业和中小微企业、个体工商户支持力度，向实体经济合理让利，降低综合融资成本。在总量上，保持流动性合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性。在价格上，发挥贷款市场报价利率改革效能，推动降低企业融资成本。在结构上，抓紧设立科技创新再贷款和普惠养老专项再贷款，用好普惠小微贷款支持工具，增加支农支小再贷款，实施好碳减排支持工具和支持煤炭清洁高效利用专项再贷款。

东方金诚首席宏观分析师王青向人民网财经表示，降准有三方面作用：一是直接增加银行放贷能力，助力宽信用；二是通过降低银行资金成本，引导LPR下调，企业和居民贷款利率也会随之下行；三是政策信号意义，即除了推出科技创新和普惠养老再贷款等定向支持政策外，总量型货币政策也在加码。

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