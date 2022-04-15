人民网北京4月15日电 （记者杜燕飞）今日，中国石油企业协会与对外经济贸易大学在北京联合发布《中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书（2021-2022）》（以下简称《中国油气蓝皮书》）《中国低碳经济发展报告蓝皮书（2021-2022）》（以下简称《中国低碳蓝皮书》）。

《中国油气蓝皮书》认为，2021年，世界油气勘探开发投资较2020年提升了7%，世界油气新增探明储量增加66亿桶油当量；世界油气产量和消费量涨幅明显，世界油气价格总体呈波动上升态势，世界石油炼制产业的发展空间进一步扩大。展望2022年，预计国际油气公司勘探投资仍将继续增长，但投资重心将逐步转向低碳与新能源业务，国际油气价格预计于上半年呈现高位剧烈波动态势，下半年有望回落并保持相对稳定。

《中国油气蓝皮书》指出，2021年，国内原油产量保持稳定，进口量持续增长，进口来源稳定，原油加工量下降，需求减少，全年油价震荡上行；国内成品油产量稳步增长，进口量锐减，出口量呈下降趋势，成品油企业盈利明显改善，市场维持“两大多小”竞争格局；天然气产量、进口量保持增长态势，国内供需基本平衡，价格大幅上涨，交易市场化程度更高。展望2022年，预计国内原油产量稳中有升，进口量将继续减少；成品油供给继续保持增长，出口有所减少，需求保持低速增长，价格波动性增大；受国内外不确定性形势影响及“双碳”目标的实行，预计原油进口趋缓，进口价格波动，天然气对外依存度将继续攀升，液化天然气进口继续增长。

《中国低碳蓝皮书》认为，在全球能源系统低碳转型大背景下，尽管受到新冠肺炎疫情等因素影响，2021年低碳能源产业依旧保持较好发展势头。

具体来看，全球新增海上风电装机容量约1340万千瓦；国际太阳能产业发展态势总体良好；国际天然气探明储量增速明显提高，但天然气市场仍供不应求，主要天然气交易中心价格一路猛涨；全球核能产业发展放缓，在建核电机组主要集中在亚洲；海洋能和地热能总体开发利用程度较低，商业化水平有待提高；全球范围内清洁氢能项目数量正迅速增加，各国相继出台具有实操性的氢能战略；世界各国出台多项政策积极推进生物质能的发展。

《中国低碳蓝皮书》指出，2022年，在“双碳”目标推动下，预计中国低碳能源产业将迎来新一轮发展。风能方面，将坚持集中式与分布式并举、陆海并重，风电技术也将得到进一步发展。太阳能方面，产业发展规模、平价上网将保持向好态势，智能光伏产业将得到持续发展。天然气方面，储量增长速度会有所回升，天然气市场仍然会供不应求。核能方面，核能在中国能源结构中的地位将更加重要，核电规模预计会保持快速增长。海洋能和地热能方面，开发利用技术将加快向标准化和产业化方向发展。氢能和生物质能方面，将加大对氢能和生物质能的政策支持力度，氢能和生物质能将在未来能源发展中扮演更重要的角色。

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