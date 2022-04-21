人民网博鳌4月21日电 （记者杜燕飞）4月20日，在博鳌亚洲论坛2022年年会举办的“能源融合发展，共建绿色世界”分论坛上，与会嘉宾认为，能源行业是实现碳达峰、碳中和目标的关键领域和主战场，要推动能源融合发展，在确保能源安全的前提下实现碳达峰、碳中和目标。

博鳌亚洲论坛2022年年会“能源融合发展，共建绿色世界”分论坛现场。人民网记者 李彤摄

“目前，已有130多个国家和地区提出了碳中和目标，绿色低碳和可持续发展已经成为国际共识。能源行业是实现碳达峰、碳中和目标的关键领域和主战场。”博鳌亚洲论坛秘书长、中国外交部原副部长李保东表示，推动能源革命，加快绿色低碳科技革命需要推动多种能源协同互补，加快能源与建筑、交通、工业等协同发展，创新能源数字新业态，并开展能源融合发展国际合作。

中国工程院院士、新能源电力系统国家重点实验室主任刘吉臻表示，当前和今后一个时期，我国能源转型发展的主要路径是化石能源清洁化、清洁能源规模化、多种能源综合。综合化就是能源融合发展，逐步使新能源取代化石能源的主体地位，进而实现零碳的目标。

刘吉臻进一步解释说，一是要多能互补，发挥传统能源和新能源各自禀赋和优势，使之融合成为支撑生活生产发展的稳定、可靠、安全能源，传统能源要发挥兜底作用，支撑新能源发展。二是要供需互动。过去电力系统是“重发轻供不管用”。将来，要通过技术和市场，实现用户侧和供给侧互动。三是要发挥现代信息化技术，使得能源流、信息流、价值流，多流融合。

国家能源局总工程师向海平认为，推动我国能源领域绿色低碳发展，一是要发展可再生能源，配套推进科技创新，逐步提高非化石能源比重。二是在确保能源安全的前提下实现碳达峰、碳中和目标，不搞“运动式”减碳。传统能源与可再生能源要优化组合，融合发展。三是能源行业内部要提高能源转化效率，减少碳排放，与生态治理协同发展。四是能源行业要支撑服务用能行业低碳转型发展，供给侧和消费侧要双向发力，实现碳达峰、碳中和目标。

在实现碳达峰、碳中和目标过程中，向海平认为，除发挥产业政策引导、激励、约束作用外，还要采取相应的配套政策，要进一步深化电力市场化改革，发挥市场机制作用，对可再生能源发展提供支撑；在强化国土空间保障、优化国土空间布局方面，也要有配套政策支持；要加快数字化升级，为能源系统规划、能源项目开发，电力系统运行提供保障；要引导投资者向低碳、减碳能源项目以及为低碳、减碳项目提供保障支撑的能源项目倾斜，引导金融机构将更多的资金投向低碳、减碳项目以及保障国家能源安全的能源项目。

值得一提的是，目前，越来越多的企业正积极采取措施，助力实现碳达峰、碳中和目标，让绿色成为企业高质量发展的底色。

“能源融合发展就是以能源绿色低碳发展为核心，突出跨界融合、要素融合、产业融合、区域融合‘四大融合’形成的有机价值共生体系。”中国能源建设集团有限公司党委书记、董事长宋海良表示，中国能建围绕能源网、交通网、数字网、水利网、生态网、产业网、文化网“七网”深度融合，立足“新能源”提供“新基建”解决方案，打造具有“大融合”特征的“新能建”业务发展体系，全方位构筑新能源、新基建、新能建“三新”平台。

“目前，公司在全球有60多个港口、1000多个泊位，每一艘船停在码头的时候，它的辅机是开的，1万多吨的船停12个小时，辅机发的电大约有25吨的碳排放。现在，当船停靠在码头后，我们关辅机用岸电。同时，公司运营的1万多公里公路两边的斜坡、护坡和隔离带可以用来太阳能发电，装机容量达200兆瓦，每年发电可以达到2亿度。”招商局集团有限公司总经理胡建华表示，下一步招商局将与发电企业、清洁能源运输装备企业合作，为实现碳达峰、碳中和目标作出贡献。

“碳达峰、碳中和目标的提出，对于能源行业特别是电力行业带来的变化非常大，对电力行业带来了三方面挑战：一是太阳能发电、风电随机性、波动性非常大，电力安全保供难度大。二是随着可再生能源不断发展，整个电网包括电力系统在内的物理形态、技术基础、运行机理，发生了根本性变化，需要重新研究。三是配套政策方面，需要各方共同发力。”国家电网公司副总经理庞骁刚表示，“十四五”时期，国家电网公司要推进传统电力系统转向能源互联网，构建起新型电力系统，让能源融合发展，共同建设美好的绿色世界。

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