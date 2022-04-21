人民网记者 车柯蒙

当前，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部环境更趋复杂、严峻和不确定。中央经济工作会议提出，2022年积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。

4月20日，财政收支首季报出炉。数据显示，一季度全国一般公共预算收入62037亿元，同比增长8.6%，财政收入运行总体平稳。

具体来看，一季度，中央一般公共预算收入28949亿元，同比增长7.6%；地方一般公共预算本级收入33088亿元，同比增长9.5%。

从税收收入看，一季度，全国税收收入同比增长7.7%。从非税收入看，一季度，全国非税收入同比增长14.2%。从财政支出看，一季度，全国一般公共预算支出同比增长8.3%，为预算的23.8%，进度比去年同期加快0.3个百分点。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，一季度全国税收收入同比增长7.7%，主要税种中，国内增值税增长3.6%，这与我国一季度GDP的增速相当，反映出税收与经济的联动处在合理的弹性区间。

李旭红进一步阐释，由于增值税反映了市场主体的交易活跃程度，一季度增值税的增速与去年全年11.8%的增速相比，有较大的滑落，反映出一季度我国受宏观经济及疫情波动的影响仍然较为显著，但是，在一季度面临多重困难时仍然能够保持一定的增速，有助于实现“稳中有进”的预期目标。

李旭红指出，在各个税种之中，增速较高的有进口环节税收增长21.6%，国内消费税同比增长15.8%，资源税同比增长94.2%，主要受国际大宗商品、能源、资源的价格上涨影响，从而带动了税基的增大，税额的增加。出口退税同比多退1185亿元，增长31.3%，主要原因是我国加快了退税速度，支持出口企业稳增长。个人所得税增长16.5%，除居民收入增长带动外，主要因为一季度是发全年一次性奖金及汇算清缴的时期，同比带动了收入增长。

支出方面，一季度，全国一般公共预算支出63587亿元，同比增长8.3%。其中，中央一般公共预算本级支出6804亿元，同比增长4.5%；地方一般公共预算支出56783亿元，同比增长8.8%。

据财政部介绍，一季度全国一般公共预算收入同比增长8.6%，主要受前两个月经济持续稳定恢复和工业生产者出厂价格同比上涨影响，财政收入运行总体平稳。财政支出方面，全国一般公共预算支出同比增长8.3%，进度比去年同期加快0.3个百分点。民生等重点领域支出得到有力保障，科学技术、教育、农林水、社会保障和就业、卫生健康支出分别增长22.4%、8.5%、8.4%、6.8%、6.2%。

“在支出方面，科学技术支出1847亿元，同比增长22.4%，充分反映出我国在近年来持续调整经济增长方式，加大科技投入，鼓励科技创新，从而实现高质量发展的目标。”李旭红说。

今年的政府工作报告对积极的财政政策作出了具体部署，提出要实施新的组合式税费支持政策，预计全年退税减税约2.5万亿元。

据了解，2022年，财政部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，组织实施好退税减税政策，政策发力适当靠前，年初以来已经出台了20多项税费支持政策，主要包括：延续实施扶持制造业、小微企业和个体工商户的减税降费政策；实施大规模留抵退税；出台支持特殊困难行业纾困发展的税收政策；设立3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除等。

记者从国家税务总局了解到，4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。分企业规模看，小微企业是受益主体，已获得退税的纳税人中，小微企业51万户，占比96.8%，涉及退税金额2422亿元，占比57.6%；大中型企业1.7万户，占比3.2%，涉及退税金额1780亿元，占比42.4%。

为尽快释放大规模增值税留抵退税政策红利，在帮扶市场主体渡难关上产生更大政策效应，近日，财政部、税务总局发布公告，进一步加快增值税期末留抵退税政策实施进度，提前退还中型企业存量留抵税额。

业内专家认为，一季度积极财政政策靠前发力，在收入端做好减税退税的减法，在支出端做好民生和重点领域保障的加法，充分发挥财税宏观调节作用，助力稳定经济基本盘。

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