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刘俏：在碳中和基础设施投资上发挥财政政策的积极作用

2022年04月21日13:28 | 来源：人民网
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人民网博鳌4月21日电 （记者许维娜）“碳中和不是一个单纯的技术问题，而是非常深刻的经济学、管理学问题。”20日，光华管理学院院长刘俏在博鳌亚洲论坛2022年年会举办“碳中和：企业在行动”分论坛如是说。

得出上述结论主要有两方面原因。刘俏表示，一是实现碳中和需要大量投资，光华课题组估测，到2050年，仅在中国就需要近250万亿元的投资。

“这个是天量的数字。”刘俏认为，从金融体系的角度，最关键是要迅速形成碳价格的发现机制。它不是纯粹的碳排放交易的现货市场，而是怎么通过金融产品、金融市场把这个元素体现出来，这是当务之急。

他还表示，二是企业的增长范式在这个过程中会发生很大的变化。如果把碳排放理解成一个生产要素，它会进入到生产函数中，并影响消费者效用函数。

刘俏称，碳中和将是一个新的文明形态的变化，需要大量的基础设施投资，财政政策应该在其中扮演更加积极的角色。

他建议，可以发行一些期限30年至40年的长期国债、“碳中和”国债，大量投入到可实现碳中和的节点领域、节点行业。此外，绿色金融、绿色债券、绿色信贷，包括PE、VC，要更加积极地促进跟碳中和相关的技术投资。

(责编：杨曦、吕骞)

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