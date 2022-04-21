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银保监会：紧盯养老、投融资等重点领域 稳妥有序出清风险

2022年04月21日17:18 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，近日，2022年处置非法集资部际联席会议以电视电话形式召开。会议强调，要继续对非法集资保持严打态势，形成有力震慑。紧盯养老、投融资等重点领域，稳妥有序出清风险。

会议指出，2021年以来，全国处非战线扎实推进《防范和处置非法集资条例》落地见效，严厉打击非法集资违法犯罪活动，初步建成全国监测预警“一张网”，深入推进防非宣传教育，非法集资风险防控取得明显进展。但当前非法集资风险形势依然复杂严峻。2022年打非处非工作要提高政治站位，紧扣防反弹、保稳定中心任务，坚持稳字当头、稳中求进，加强系统治理、源头治理，着力遏制增量、消化存量、管控变量。

会议强调，要持续深入开展重点案件督办，按照“三统两分”原则处置跨省案件，加大存量案件处置力度，力争早日扭转案件积压局面。将全力追赃挽损作为重中之重，多措并举提升挽损质效，尽可能减少群众损失。高度重视打击整治养老诈骗专项行动，从严从实做好养老领域非法集资排查整治各项工作。坚持科技防非、以网治网，全面实现国家监测平台与地方监测平台互联互通，加强风险源头管控。持续扩大防非处非宣传月品牌影响力，引导群众自觉抵制非法集资。持续深入推进《防范和处置非法集资条例》落实，各地和各行业主管、监管部门要及时研究细化配套制度和政策措施，提升依法打非处非能力。

(责编：罗知之、吕骞)

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