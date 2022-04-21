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助力油气资源高效开发 我国首条“璇玑”系统“智造链”建成投产

2022年04月21日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，我国首条旋转导向钻井与随钻测井“璇玑”系统智能化生产线20日在广东佛山正式建成投产，推动我国海洋科技实现高水平自立自强。

我国首条“璇玑”系统智能化生产线建成投产。受访者供图

“璇玑”系统技术带头人、中海油服油田技术事业部总经理尚捷表示，中国海油“璇玑”系统技术研发成功是我国石油钻井、测井领域的一项技术突破。该系统可以精准控制地下数千米深的钻头“瞄着”油层去，“闻着”油味钻，甚至可以“遥控驾驶”钻具在0.7米的薄油层中横向或斜向稳定穿行1000米以上，同时可以实现对地层资料的实时分析，是大幅降低油气田开发成本、高效开发海洋油气资源的法宝。

工程师对“璇玑”系统井下部分进行电路板装配调试工作。受访者供图

据介绍，本次投产的“璇玑”系统智能化生产线，属国家重大装备国产化项目，是中国海油建设高端油气勘探装备“智造链”的核心内容之一。

“该生产线建成投产后，具备年产100套‘璇玑’等高端装备的制造能力，进一步强化了能源自给保障能力，我国在旋转导向钻井和随钻测井领域具备了涵盖科研、生产、销售、服务一体化的能力，保障了国产高端技术装备的自主可控。”尚捷说。

“璇玑”系统完成作业，从井下提升返回地面。受访者供图

尚捷告诉记者，旋转导向钻井与随钻测井技术被誉为石油钻井技术“皇冠上的明珠”。经过7年技术攻关，中海油服于2014年研发“璇玑”钻井测井系统并实现海上作业，打破国外垄断，使我国成为世界第二个拥有该项技术的国家。

截至今年3月，“璇玑”系统已陆续在渤海、南海、东海和陆地主要油气田应用，并推广至伊拉克、印尼等“一带一路”沿线国家，累计完成809井次作业，钻进81万米。除海上和陆地油气田领域被广泛应用外，该系统也可用于页岩油、页岩气、煤层气、可燃冰等非常规能源开发。

(责编：王连香、吕骞)

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