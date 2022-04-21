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我国自主三代核电“华龙一号”海外首个工程两台机组建成投产

2022年04月21日17:15 | 来源：人民网
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人民网北京4月21日电 （记者杜燕飞）记者从中核集团获悉，日前，我国自主三代核电“华龙一号”全球第四台、海外第二台机组——巴基斯坦卡拉奇3号机组投入商业运行。至此，“华龙一号”海外首个工程两台核电机组全面建成投产。

巴基斯坦卡拉奇核电2、3号机组。受访者供图

中核集团有关负责人表示，作为我国核电走向世界的“国家名片”，“华龙一号”是当前核电市场接受度最高的三代核电机型之一，是我国核电企业研发设计的具有完全自主知识产权的三代压水堆核电创新成果，满足国际最高安全标准，完全具备批量化建设能力，已成为中国为世界贡献的三代核电优选方案。

“卡拉奇2、3号两台机组每年将为巴基斯坦当地提供清洁电力近200亿度，能够满足当地200万人口的年度生产和生活用电需求，相当于每年减少标准煤消耗624万吨，减少二氧化碳排放1632万吨，相当于植树造林1.4亿棵，助力巴基斯坦能源结构优化。”上述负责人说，目前，“华龙一号”中国福建福清5、6号机组，巴基斯坦卡拉奇2、3号机组均已全面建成投产。

(责编：王连香、吕骞)

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