人民网记者 申佳平

菜价涨了，有的比“二师兄”都贵了！是不是通胀了？如果你有这些疑问，那么前几天国家统计局发布的一季度CPI数据会给你答案。

CPI指标包含食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健等8个大类。从一季度数据来看，CPI同比上涨1.1%。其中食品烟酒价格跟去年相比下降1.3%，这里面粮食上涨1.7%，鲜菜上涨3.7%，猪肉下降41.8%。

有人说，这数据看起来平平无奇啊。其实放眼全球，跟主要经济体通胀高企的情形相比，这个1.1%的“平平无奇”来得并不容易。

一个不易，是现在全球疫情持续，外部通胀导致我国的输入性通胀压力变大。包括芯片、能源、大宗商品等等特殊关键领域供给紧张，不确定性也在增加。

另一个不易，稳物价需要综合施策，各部门打好配合。比如国家发改委陆续投放储备肥，为的是粮食稳产；国家能源局研究煤炭稳产增产，为的是能源保供；国务院联防联控机制全力畅通交通运输通道，为的是物流通畅；最近央行降准0.25个百分点，也把降准对于物价走势影响，保持物价总体稳定考虑进去了。

值得注意的是，通货膨胀和一般物价上涨有本质。市场对于物价保持在合理区间小幅温和波动，还是有信心的。

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