人民网记者 杨曦

4月18日，国家统计局发布的数据显示，中国2022年一季度国内生产总值（GDP）270178亿元，同比增长4.8%，较2021年四季度环比增长1.3%。

“总的来看，一季度我国经济延续恢复发展态势，总体运行在合理区间。”国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，国民经济开局总体平稳。

我国经济“开门稳”体现在哪些方面？下阶段，全年经济是否能保持平稳增长？保障民生，持续稳就业稳物价都有哪些措施？付凌晖在国新办举行的“一季度国民经济运行情况新闻发布会”上，就以上社会关注的话题进行了回应。

主要宏观指标保持在合理区间 六大特点体现“开门稳”

"今年以来，国际形势更趋复杂严峻，国内疫情也呈现点多、面广、频发的特点，对经济运行的冲击影响加大。"付凌晖表示，面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳字当头、稳中求进，着力稳定宏观经济大盘，有效应对风险挑战，国民经济继续恢复，开局总体平稳，主要表现在以下几个方面：

一是主要宏观指标保持在合理区间。从增长看，经济继续保持扩张态势，一季度国内生产总值同比增长4.8%，增速高于上年四季度0.8个百分点，环比增长1.3%。从就业看，尽管受疫情冲击影响，3月份全国城镇调查失业率有所上升，但总的看，就业总体稳定的格局没有改变。一季度，全国城镇调查失业率平均为5.5%，与上年同期基本持平。从物价看，市场商品和服务供给总体充足，居民消费价格温和上涨。一季度，居民消费价格同比上涨1.1%。从国际收支看，货物贸易顺差扩大，服务贸易逆差缩小，外汇储备稳定在3.2万亿美元左右，国际收支状况保持稳定。

二是工农业生产总体稳定。春耕备耕有序推进，畜牧业生产平稳增长。农业形势保持稳定，一季度，农林牧渔业增加值同比增长6.1%，猪牛羊禽肉产量增长8.8%，工业生产较快增长。一季度，规模以上工业增加值同比增长6.5%，其中装备制造业增长8.1%。

三是创新发展态势持续。新产业不断成长。一季度，高技术制造业增加值同比增长14.2%，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长10.8%，均保持较快增长。新模式新业态持续壮大，一季度，实物商品网上零售额同比增长8.8%，在高基数的基础上继续保持增长，占社会消费品零售总额的比重达到23.2%。

四是经济结构调整优化。制造业占比继续提升，一季度制造业增加值同比增长6.1%，占国内生产总值的比重为28.9%，比上年同期提高1.3个百分点。消费主导作用明显。一季度，最终消费支出增长对经济增长贡献率为69.4%，比上年同期提高18.7个百分点，高于资本形成总额贡献率。城乡居民收入比值下降。一季度，城乡居民人均可支配收入比为2.39，比上年同期缩小了0.04。

五是绿色转型稳步推进。绿色低碳产品较快增长。一季度，新能源汽车、太阳能电池产量分别增长了140.8%和24.3%。清洁能源消费占比继续提升。一季度，天然气、水核风光电等清洁能源消费所占比重比上年同期提高0.8个百分点。单位GDP能耗继续下降。一季度，万元国内生产总值能耗同比下降2.3%。

六是民生改善继续加强，居民收入持续增长。一季度，全国居民人均可支配收入同比实际增长5.1%，其中，农村居民人均可支配收入实际增长6.3%，城镇居民人均可支配收入实际增长4.2%，农村居民收入增长继续快于城镇居民。居民基本生活消费得到保障。一季度，消费品制造业增加值同比增长8.1%，保持较快增长；限额以上单位粮油食品类、饮料类商品零售额分别增长9.3%和11.8%。民生领域投资继续增加。一季度，教育、卫生领域投资分别增长17.2%和23.8%。

付凌晖强调，需要指出的是，3月份以来世界局势复杂演变，国内疫情影响持续，有些突发因素超出预期。部分主要指标增速放缓，经济下行压力有所加大。但我国经济长期向好基本面没有改变，经济持续恢复态势没有改变，发展潜力大、韧性足、空间广的特点也没有改变，完全有能力、有条件战胜困难挑战，实现经济持续健康发展。

经济运行短期存一定压力 全年平稳增长仍有较多有利条件

从下阶段走势看，付凌晖分析，虽然短期经济运行存在一定压力，但是从全年来看，我国经济保持平稳增长仍有以下多方面有利条件：

一是消费恢复态势有望持续。尽管受近期疫情影响，消费增长受到了一定抑制，但是消费恢复态势不会改变，消费“压舱石”作用仍会显现。一季度，最终消费支出增长对经济增长贡献率是69.4%，仍然是三大需求中贡献最大的。随着疫情影响逐步得到控制，就业优先政策持续发力，将促进居民消费能力和消费意愿提升。同时，积极推动扩大新能源汽车、绿色智能家电等大宗消费，推动线上线下消费深度融合，发展消费新业态新模式，加快农村消费市场提质扩容，也都会有利于消费持续增长。

二是投资拉动作用有望提升。今年以来，各地积极推进重大项目开工建设，带动投资较快增长。一季度，制造业投资同比增长15.6%，基础设施投资增长8.5%。随着我国支持实体经济发展力度不断加大，传统产业改造升级、新兴行业创新发展势头增强，将有利于带动产业投资增长。同时，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资，也有利于投资扩大。

三是产业升级发展步伐加快。近年来，我国深入实施创新驱动发展战略，强化战略科技力量，提升科技创新能力，加大企业创新激励力度，提高研发费用加计扣除比例，促进产业升级发展，效果不断显现。一季度，高技术制造业增加值同比增长14.2%，装备制造业增长8.1%，产业技术密集程度稳步提升。

四是绿色智能转型带动增强。随着我国绿色发展稳步推进，能源绿色低碳转型步伐加快，新能源产品需求扩大，传统行业节能降碳改造要求增加，将带动相关行业增长。一季度，我国新能源汽车、太阳能电池产量同比分别增长140.8%和24.3%。5G网络、信息技术、人工智能技术快速发展，也催生新的产业增长点。一季度，智能消费设备制造业同比增长超过10%。

五是对外开放红利继续显现。尽管国际环境复杂严峻，但总的看，世界经济仍在复苏，对我国出口产品需求仍会增加。我国出口企业在疫情条件下，适应外部需求变化的能力比较强，同时稳外贸政策持续发力，共建“一带一路”成效不断显现，外贸新业态快速发展，都有利于进出口增长。一季度，我国进出口同比增长10.7%，这是在上年高基数基础上实现的，也充分反映出外贸发展韧性。

六是宏观经济政策不断显效。今年以来，面对复杂局面，各地区各部门深入贯彻落实中央经济工作会议精神和政府工作报告部署，坚持稳字当头、稳中求进，积极出台有利于经济稳定的政策，加大对实体经济支持。加大市场保供稳价，尤其是针对近期经济下行压力增大，将进一步加大宏观政策实施力度，靠前安排和加快节奏，积极帮扶市场主体，保障粮食和能源安全，维护产业链供应链稳定，兜牢民生底线。随着政策效果逐步显现，将促进经济平稳运行。

“总的看，我国产业体系全，超大规模市场空间广，改革开放红利多，经济治理能力强，能够有效应对各种风险挑战。从全年看，我国经济有望保持恢复发展态势。当然，对当前面临的问题要高度重视，按照党中央、国务院决策部署，继续统筹好疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策实施力度，全力稳定宏观经济大盘，努力实现全年预期目标任务。”付凌晖说。

就业形势总体基本稳定 物价有基础保持温和上涨态势

一季度，就业优先政策持续发力，助企纾困力度不断加大，就业形势总体保持基本稳定。

数据显示，全国城镇调查失业率平均为5.5%，比上年同期略高0.1个百分点。其中，25-59岁的就业主体人群失业率为4.9%，与上年同期持平。对此，付凌晖分析，从月度走势看，全国城镇调查失业率有所升高，其中1月份和2月份升高主要是由于季节性因素，因为在春节前后求职人员换工作增加，会带来失业率有所上升。从一般经验来看，3月份以后随着换工作的人员陆续找到工作，城镇调查失业率会逐步下降。

“今年以来，国际形势确实复杂严峻，国内疫情影响持续，对就业造成了一定压力。”付凌晖表示，尽管面临不少困难，但是我国就业保持稳定仍然具备较多有利条件。统筹疫情防控和经济社会发展会继续显效，疫情的不利影响会逐步得到控制。今年政府进一步加大减税降费，加大对实体经济的支持，有利于企业纾困发展，稳定就业岗位。同时，创业创新发展态势持续，也有利于促进就业岗位增加；加强职业技能培训和就业帮扶，也有利于就业市场供需的衔接。

付凌晖强调，下阶段，要充分利用好这些有利条件，统筹好疫情防控和经济社会发展，强化就业优先政策，推动减负稳岗扩就业，积极稳市场主体保居民就业， 做好大学生和农民工等重点群体就业帮扶，促进就业形势保持稳定。

从月度数据来看，3月份CPI涨幅有所扩大。对此，付凌晖表示，3月份CPI涨幅扩大主要是由于鲜菜和能源价格上涨的影响。受疫情和天气因素影响，3月份鲜菜价格由上月的同比下降0.1%转为上涨17.2%。3月份国内能源价格同比上涨13.4%，涨幅比上月扩大1个百分点。二者合计影响CPI上涨1.32个百分点，占CPI总涨幅的近九成。

下阶段物价走势如何？付凌晖分析，从走势看，尽管存在国际输入性因素以及部分鲜活食品短期供给压力，但总的看，CPI保持温和上涨的有利条件比较多。

从需求看，消费和投资需求仍处在恢复之中，对价格拉动作用有限。从供给看，粮食生产连续丰收、库存充裕；生猪产能总体恢复，猪肉供给总体充足，价格还在下降。从需求看，消费和投资需求仍处在恢复之中，对价格拉动作用有限。从供给看，粮食生产连续丰收、库存充裕；生猪产能总体恢复，猪肉供给总体充足，价格还在下降。我国商品和服务市场供应能力比较充足，3月份，扣除能源的工业消费品价格处于较低水平；服务价格同比上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。同时，市场保供稳价的措施还会持续显效，也有利于价格稳定。

“因此，价格保持总体稳定温和上涨的态势还是有基础、有条件的。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)