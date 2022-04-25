人民网记者 申佳平

是不是总觉得赚到的钱存不下来，不知不觉当了“月光族”？这两天有个大消息可能跟你有关，那就是个人养老金制度出炉了！

简单来说，大家只需要通过个人养老金信息管理服务平台开个账户，然后就可以通过这个账户进行个人养老金缴费、归集收益、支付和缴税。当然这部分钱你自愿缴纳，也由你自己承担，不过每年最多只能交12000元。

有人担心，“有了个人养老金，是不是国家就不管咱们的基本养老保险了？”其实，大家可以把个人养老金看作是目前基本养老制度、职业年金企业年金制度之外的另一条路，也就是老年生活资金来源的一个补充。

按照规定，只要在中国境内参加城镇职工基本养老保险或者城乡居民基本养老保险的劳动者，都可以缴纳个人养老金。目前全国基本养老保险的参保人数超过10亿，也就是说大多数人都有资格缴纳个人养老金。

有人可能又会说，“那我自己存不就好了？”国家是怎么从制度设计上鼓励大家“开户”的呢？

第一，和职工养老保险分为统筹账户和个人账户不一样，个人养老金账户里面的钱属于自己，所交即所得。即使人去世了，这部分钱也能被继承下去。

第二，参加个人养老金制度有税收优惠。举例来说，假如你的个人所得税税率是20%，一年下来交足12000块的个人养老金，也就是能少缴2400块的个人所得税。

第三，这笔钱能用于投资，而且怎么投资还是自己说了算！据了解，个人养老金的主要投向是银行理财、储蓄存款、商业养老保险、公募基金等运作安全、成熟稳定、标的规范、侧重长期保值的金融产品。

“目前我国在多层次养老保障体系建设方面发展不够平衡。主要表现在第一支柱比较强大，第二支柱存在短板，第三支柱比较滞后。”中国社会保障学会副会长、浙江大学国家制度研究院教授金维刚向人民网《财米油盐》表示，目前我国已初步建立起包括基本养老、企业（职业）年金和个人自愿购买的各类养老金融产品在内的养老保障“三个支柱”。我国推出个人养老金制度，大力发展第三支柱，有利于健全多层次养老保障体系，有利于进一步提高的退休人员和其他老年居民的养老保障的水平，也有利于促进我国养老保障公平可持续发展。

他认为，为加大个人养老金制度的“吸引力”，国家加大税收优惠，鼓励个人通过专业投资实现资金保值增值。后续，政府相关部门还将制定一系列投资管理措施等配套政策。

“个人为养老进行提前储备还是很有必要的。”金维刚表示，参与个人养老金时间越早，储备时间越长，投资收益会越多，未来养老的保障水平就会越高。

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