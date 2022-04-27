人民网北京4月27日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，2022年一季度，我国经常账户顺差5685亿元，其中，货物贸易顺差9205亿元，服务贸易逆差1156亿元，初次收入逆差2720亿元，二次收入顺差356亿元。资本和金融账户中，直接投资顺差4126亿元，储备资产增加2498亿元。

按美元计值，2022年一季度，我国经常账户顺差895亿美元，其中，货物贸易顺差1450亿美元，服务贸易逆差182亿美元，初次收入逆差428亿美元，二次收入顺差56亿美元。资本和金融账户中，直接投资顺差650亿美元，储备资产增加393亿美元。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，国际收支平衡表初步数据显示，2022年一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差895亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.1%，继续处于合理均衡区间；直接投资净流入650亿美元，保持在较高水平。

一是货物贸易进出口延续平稳增长趋势。一季度，我国国际收支口径的货物贸易顺差1450亿美元，为历年同期最高值。其中，货物贸易出口8032亿美元，同比增长16%，主要是全球经济复苏态势下外需稳定，我国经济韧性强，稳增长政策持续发力，为外贸增长提供坚实支撑；进口6582亿美元，同比增长15%，主要受大宗商品价格持续高位、内需逐步恢复及出口带动等影响。

二是服务贸易逆差继续收窄。一季度，服务贸易逆差182亿美元，同比下降30%。旅行、知识产权使用费为主要逆差项目。其中，旅行逆差294亿美元；知识产权使用费逆差77亿美元，同比增长11%，收入和支出分别增长14%和12%，反映我国在知识产权领域的国际合作持续加深。运输顺差28亿美元，主要是运输收入增速整体快于支出，上年同期为逆差90亿美元。

三是直接投资保持较高水平净流入。一季度，直接投资净流入650亿美元，主要是来华直接投资净流入1070亿美元，创新高，反映在我国经济长期向好，坚持国内高水平开放和不断优化营商环境的背景下，外资在华投资兴业意愿较强。我国对外直接投资净流出420亿美元，显示企业对外直接投资有序进行。

“总体看，我国坚持稳中求进工作总基调，稳增长政策持续发力，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面不会改变，经济结构持续优化，有利于我国国际收支继续保持基本平衡。“王春英说。

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