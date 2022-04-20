王仁宏 杨曦

近日，“年轻人为什么不爱换手机”的话题引发网友热议。事实上，不只是年轻人，消费者换机频率近年来整体呈下降趋势。从手机厂商的出货量看，2022年2月份，国内手机市场总出货量为1490万部，同比降幅达31.7%。今年1至2月份的总出货量为4790万部，同比下滑22.6%。

新款手机为何难再轻松俘获市场青睐？数据背后有哪些值得关注的行业趋势？手机品牌商应该如何发力提升产品吸引力？本期《数读中国》带您了解。

看需求——

手机总体出货量反弹后回落，用户换机周期变长

图为近年来国内手机市场出货量。制图：王仁宏

中国信息通信研究院调查显示，国内手机市场总体出货量从2016年的5.6亿部持续下滑至2020年的3.08亿部。2021年手机出货量有所回升，年出货量达3.51亿部。

5G手机是拉动2021年国内智能手机出货量整体回升的重要动力。相关数据显示，2021年销售的新机中，75.9%为5G智能手机，其出货量同比增长高达63.5%。

不过，这一反弹趋势未能延续到2022年，今年前两个月，国内手机总出货量为4790万部，同比下滑22.6%。

手机销量下滑的一大原因是手机更耐用了。“随着产品质量和性能配置提升，手机的使用周期自然就延长了。”中国信息通信研究院泰尔终端实验室副总工程师、高级工程师朵灏表示，这一趋势在全球范围内均有显现，近期有统计数据显示，全球手机用户换机周期已延长至31个月，我国手机用户换机周期也达到28个月。

手机销量下滑的另一大原因是市场需求在短期爆发后的常态回落。从近几年数据看，2016年，国内手机出货量以5.6亿部形成峰值。专家表示，这主要是由当年4G、全网通、双卡双待手机的普及带来的换机需求，各大厂商在提升新品手机产量的同时，通过调降旧款手机价格降低库存，在“一增一减”的双重影响下推升当年手机出货量的上升。随后在迭代过程中，多个手机终端收敛到一个终端，手机出货量在短期提升后逐步回落。

“技术的迭代会在短期内带来出货量的提升，但产业发展都有其自身规律，随着产品普及，市场往往会在高增长之后逐步回归常态。”朵灏表示，手机市场的起伏与波动都属于正常的市场现象。用户换机周期变长一定程度上会影响全球手机出货量，对国内手机市场的影响有待观察后续市场表现。

IDC中国研究经理王希认为，2021年国内整体市场出货量虽然呈现正增长，但短期内终端用户需求的层面没有呈现出明显的提升。2022年，从整体市场规模的角度上将会是继续存在挑战的一年。

看价格——

新上市机型均价上涨，消费者选购5G手机价格下探

通常情况下，除去对手机系统、性能及外观的偏好，价格往往成为消费者购买手机所考量的主要因素之一。通过对比多方数据发现，近年来，手机价格在供需两端呈现出不同的变化趋势。一方面，市场推出的新品手机均价呈现持续上涨趋势；另一方面，伴随着技术的不断成熟，消费者选购的5G手机实际价格则不断下探。

图为2019年至2021年，主流品牌当年新上市机型平均价格。制图：王仁宏

据月狐数据对市场上主流品牌机型价格调查显示，2019年至2021年三年间，主流品牌当年新上市机型平均价格分别为2609元、2971元、3357元，这意味着2020年、2021年的新机型平均价格同比涨幅为14%、13%。

业内人士认为，新品提价的背后，是手机企业平衡生产成本、推动品牌实现高端化转型的应对之举。

据月狐数据分析师介绍，受到全球疫情反复、供应链受限、通货膨胀等因素影响，电池原材料、元器件等上游成本上涨，手机企业需要通过涨价来调节市场。与此同时，随着行业竞争愈发激烈，消费者对产品质量需求只增不减，国产手机品牌都在积极争夺高端市场，推出更多高端机型来提升自身竞争力。

“综合来看，全球疫情、市场竞争格局等都是较长期的影响因素，预计智能手机的涨价潮在未来1-2年内不会有太大缓解，加上各大企业的5G手机将陆续进入市场，智能手机的平均价格可能还会随之上涨。”该分析师谈道。

与手机企业“高端化”定位不同，“物美价廉”仍是更多用户考量的重要因素。从需求端数据来看，以出货量占比最高的5G智能手机为例，过去一年，处于1000-2000元区间价位的5G智能手机则更受消费者青睐。

据中国信息通信研究院泰尔终端实验室数据显示，2021年，我国5G智能手机出货量占比最高的价格区间由2000-3000元下移至1000-2000元，1000-2000元价格段5G手机份额达39.1%，较2020年提高22.9个百分点。

“展望下阶段，手机的快速迭代，将推动降低手机生产中对技术的应用成本，从而进一步降低5G手机的入门门槛，提升覆盖面。”朵灏表示，“我们关注到，目前已有部分5G智能手机价格下探至1000元以下，5G手机覆盖的消费群体范围进一步扩大。相信随着全球逐步从疫情影响中恢复，技术不断进步成熟，消费者将会继续享受到更实惠和更优质的产品与服务。”

看创新——

产品“颠覆式”革新需靠产业协同共同发力

图为2012年至2021年我国移动电话普及率。制图：王仁宏

数据显示，近年来，我国移动电话用户数不断增长，2021年移动电话用户总数已高达16.43亿户，人口普及率升至116.3部/百人，高于全球的104.3部/百人。

作为承载移动应用的终端产品，我国手机市场也在快速增长之后逐渐趋稳，由增量走向存量市场竞争。在此背景下，各大手机企业不约而同选择调整战略方向，以适应市场的发展。

朵灏表示，为增强产品竞争力，赢得用户青睐，手机企业正逐步放弃原来“机海”战术走向精机模式，加大产品研发投入，不断在自研芯片、影像系统、折叠屏/卷曲屏、快速充电等方面提升自主创新水平。

不过，尽管近年来厂商对创新投入力度不断加大，但从全球范围来看，当前手机行业技术已发展至较为成熟的阶段，而新的突破点尚未显现。

消费者的普遍体验是，手机的核心功能技术创新不如前些年“惊艳”，三四年前购买的手机如今用起来也“够用”。 “现在手机的功能和几年前都差不太多，没有新意，还能用就凑合着用呗。”“比起硬件上的创新，更希望能看到软件上的突破。”网友的“吐槽”背后，体现的是消费者对手机“颠覆式”创新的期待。

市场分析师坦言，仅仅是配置和性能的堆叠、优化，已经很难让消费者在使用体验上感受到明显的差异。若想让更多年轻消费者为新品买单，仍需从底层技术上进行迭代创新，拥有自己的核心技术、具备独有竞争优势。

“我们要看到，市场和消费者对手机产品创新充满期待，希望有划时代的、交互方式更新颖、体验品质更高的新型终端出现。而这些并非靠单点发力就能实现，需要通过产业协同，合力推动技术突破、产业革新。”朵灏谈道。

可以预见，伴随着发展数字经济上升为国家战略，未来企业创新将在产业协同、融合发展中迈上新台阶，届时也将会有更丰富更新颖的产品进入市场，满足我国消费者日益增长的高质量信息消费需求。

(责编：杨曦、吕骞)