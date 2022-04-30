关键时刻，中央开会定调经济，释放重磅信号！
在稳增长、稳就业、稳物价面临新挑战的关键时刻，中央开会了。
中共中央政治局4月29日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议对下一步经济工作进行部署，释放不少重磅信号。
“这是在关键时期召开的一次极为关键的会议，明确回应了市场和社会各方关注点，提出了解决经济发展遇到复杂情况的思路和对策，意义重大，有助于稳定市场预期。”清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜对中新网“中国新观察”栏目表示。
疫情要防住、经济要稳住、发展要安全
会议强调，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。
疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是一个新提法。在董煜看来，这实际上是划出了三条底线。
董煜认为，当前病毒变异和传播出现新特点，会议对于疫情、经济、发展的关系提出明确要求，强调高效统筹疫情防控和经济社会发展，“高效”意味着要更及时、更有针对性、更有效能，这实际上是明确了把握疫情防控的基本出发点。
国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年指出，“动态清零”和经济发展、正常的生产生活之间是相互协同的，不是对立的。中国政府在整个抗疫过程中，一直把平衡好这种关系作为一个重要目标。
努力实现全年经济社会发展预期目标
会议要求，要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。
2022年中国经济预期目标是增长5.5%左右，但一季度经济增速只有4.8%，因此，市场十分关注全年目标是否会实现。
“会议释放了一个信号，不要因为一季度短暂的冲击，就动摇全年增长的信心，对于既定的目标还是要努力地去实现它”，董煜表示，当然，原来制定目标的时候就说实现全年增长目标要付出艰苦努力，现在肯定要付出更加艰苦的努力了。因此，宏观政策第一要加大力度，第二要增强精准性、针对性、有效性。
中泰证券研究所政策专题组负责人、首席分析师杨畅认为，坚持全年经济发展目标意义重大，有利于充分发挥经济目标的预期管理作用，充分调动各个部门、各个地方发展经济的积极性和主动性，特别是在疫情可控条件下，加快复工复产的速度和节奏，为实现经济社会目标做出努力。
把握好目标导向下政策的提前量和冗余度
会议要求，要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。要抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。
如何理解提前量和冗余度？在董煜看来，最关键的是要把握政策出台的时机和力度。存量政策要加快落实，增量政策要做好充足准备，但并不是说要急于出台，而是要相机调控。
董煜指出，虽然现在遇到了很多挑战，工具箱也是充分的，但是要在实现长远目标和全年目标之下，政策发力要适度靠前，但并不是说把所有中长期任务一下子提到眼前来做，提前量要把握好，也不能为了应对一些困难就一股脑把所有工具都拿出来，要考虑政策相互叠加之后的效应，可能会抵消，因此要强化协同性，关键政策在关键点上发力，而不是政策越多越好。
宏观政策从这些点发力
会议要求，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。
此外，还要求稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。做好能源资源保供稳价工作，稳定和扩大就业，确保交通物流畅通等。
尤其是全面加强基建被摆在了突出的位置。4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议也强调，全面加强基础设施建设。
董煜指出，这些任务都是短期之内的宏观政策主要着力点，针对当前遇到的突出的困难和问题，也是针对市场主体和群众反映比较大的问题，体现了保底线、守底线。基建事关长远，但当前也具有牵一发动全身的关键作用，能对稳住当前全国经济大局、稳定市场预期起到积极作用。
支持各地从当地实际出发完善房地产政策
对于房地产，会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。
董煜认为，“房住不炒”依然是前提，接下来在因城施策的基础上，赋予各地更多的自主权、调控更多的灵活性。
杨畅表示，从前3个月经济数据来看，房地产市场整体偏弱，包括销售端、竣工端、施工端、开工端、拿地端的表现较信心仍然不足，在此背景下，“从当地实际出发完善房地产政策”的定调，有利于释放各个地方的主动性和积极性，加快实现房地产市场的良性循环。
中原地产首席分析师张大伟分析，如果说之前地方还有所保留的话，那么在重磅会议后，有更多的城市会发布稳楼市政策，力度也会更大。
保持资本市场平稳运行
近期资本市场有所波动。会议要求，要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。
根据2022年政府工作报告，全面实行股票发行注册制。此次会议强调的是“稳步推进”。
董煜认为，资本市场所有改革动作都是为了从长远来完善机制，不是让资本市场短期之内有太多波动。
4月29日，沪指强势收复3000点关口，创业板指收复2300点关口。截至收盘，沪指收涨2.41%报3047.06点；深成指收涨3.69%报11021.44点；创业板指收涨4.11%报2319.14点。两市超4500只个股上涨，200余只个股涨停，房地产、新零售概念、跨境电商、电商概念等板块个股掀涨停潮。
出台支持平台经济规范健康发展的具体措施
会议要求，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。
董煜指出，在专项整改阶段性任务基本实现原定目标的情况下，下一步工作重点更多转到常态化、综合性的监管，目的是为了平台在规范的基础上实现健康的发展。也就是说，在设置好资本“红绿灯”的前提下，还是会继续支持平台经济的发展，只要它是规范的健康的服务，还要继续去支持。
申万宏源首席策略分析师王胜认为，“支持”这一提法尤其重要，亮明了中央态度，表明引导平台经济规范健康发展的政策将进一步明确，大型平台公司整改工作有望加快完成。对于资本市场而言，这一重要信息也有望给境内外投资者吃下“定心丸”。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 住建部：严厉打击建筑市场违法违规行为 落实安全生产“一票否决”制度
- 人民网北京4月29日电（记者王仁宏）4月29日上午，住房和城乡建设部工程质量安全监管司和建筑市场监管司联合召开房屋市政工程安全生产治理行动工作推进会。会议深化落实治理行动总体要求和治理行动动员视频会议精神，总结治理行动动员部署阶段工作情况，推进排查整治阶段相关工作。…
相关新闻
- 评论
- 关注