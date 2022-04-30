记者 李金磊

在稳增长、稳就业、稳物价面临新挑战的关键时刻，中央开会了。

中共中央政治局4月29日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议对下一步经济工作进行部署，释放不少重磅信号。

“这是在关键时期召开的一次极为关键的会议，明确回应了市场和社会各方关注点，提出了解决经济发展遇到复杂情况的思路和对策，意义重大，有助于稳定市场预期。”清华大学中国发展规划研究院执行副院长董煜对中新网“中国新观察”栏目表示。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全

会议强调，疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是党中央的明确要求。

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，这是一个新提法。在董煜看来，这实际上是划出了三条底线。

董煜认为，当前病毒变异和传播出现新特点，会议对于疫情、经济、发展的关系提出明确要求，强调高效统筹疫情防控和经济社会发展，“高效”意味着要更及时、更有针对性、更有效能，这实际上是明确了把握疫情防控的基本出发点。

国家卫生健康委疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年指出，“动态清零”和经济发展、正常的生产生活之间是相互协同的，不是对立的。中国政府在整个抗疫过程中，一直把平衡好这种关系作为一个重要目标。

努力实现全年经济社会发展预期目标

会议要求，要加大宏观政策调节力度，扎实稳住经济，努力实现全年经济社会发展预期目标，保持经济运行在合理区间。

2022年中国经济预期目标是增长5.5%左右，但一季度经济增速只有4.8%，因此，市场十分关注全年目标是否会实现。

“会议释放了一个信号，不要因为一季度短暂的冲击，就动摇全年增长的信心，对于既定的目标还是要努力地去实现它”，董煜表示，当然，原来制定目标的时候就说实现全年增长目标要付出艰苦努力，现在肯定要付出更加艰苦的努力了。因此，宏观政策第一要加大力度，第二要增强精准性、针对性、有效性。

中泰证券研究所政策专题组负责人、首席分析师杨畅认为，坚持全年经济发展目标意义重大，有利于充分发挥经济目标的预期管理作用，充分调动各个部门、各个地方发展经济的积极性和主动性，特别是在疫情可控条件下，加快复工复产的速度和节奏，为实现经济社会目标做出努力。

把握好目标导向下政策的提前量和冗余度

会议要求，要加快落实已经确定的政策，实施好退税减税降费等政策，用好各类货币政策工具。要抓紧谋划增量政策工具，加大相机调控力度，把握好目标导向下政策的提前量和冗余度。

如何理解提前量和冗余度？在董煜看来，最关键的是要把握政策出台的时机和力度。存量政策要加快落实，增量政策要做好充足准备，但并不是说要急于出台，而是要相机调控。

董煜指出，虽然现在遇到了很多挑战，工具箱也是充分的，但是要在实现长远目标和全年目标之下，政策发力要适度靠前，但并不是说把所有中长期任务一下子提到眼前来做，提前量要把握好，也不能为了应对一些困难就一股脑把所有工具都拿出来，要考虑政策相互叠加之后的效应，可能会抵消，因此要强化协同性，关键政策在关键点上发力，而不是政策越多越好。

宏观政策从这些点发力

会议要求，要全力扩大国内需求，发挥有效投资的关键作用，强化土地、用能、环评等保障，全面加强基础设施建设。要发挥消费对经济循环的牵引带动作用。

此外，还要求稳住市场主体，对受疫情严重冲击的行业、中小微企业和个体工商户实施一揽子纾困帮扶政策。做好能源资源保供稳价工作，稳定和扩大就业，确保交通物流畅通等。

尤其是全面加强基建被摆在了突出的位置。4月26日召开的中央财经委员会第十一次会议也强调，全面加强基础设施建设。

董煜指出，这些任务都是短期之内的宏观政策主要着力点，针对当前遇到的突出的困难和问题，也是针对市场主体和群众反映比较大的问题，体现了保底线、守底线。基建事关长远，但当前也具有牵一发动全身的关键作用，能对稳住当前全国经济大局、稳定市场预期起到积极作用。

支持各地从当地实际出发完善房地产政策

对于房地产，会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，支持各地从当地实际出发完善房地产政策，支持刚性和改善性住房需求，优化商品房预售资金监管，促进房地产市场平稳健康发展。

董煜认为，“房住不炒”依然是前提，接下来在因城施策的基础上，赋予各地更多的自主权、调控更多的灵活性。

杨畅表示，从前3个月经济数据来看，房地产市场整体偏弱，包括销售端、竣工端、施工端、开工端、拿地端的表现较信心仍然不足，在此背景下，“从当地实际出发完善房地产政策”的定调，有利于释放各个地方的主动性和积极性，加快实现房地产市场的良性循环。

中原地产首席分析师张大伟分析，如果说之前地方还有所保留的话，那么在重磅会议后，有更多的城市会发布稳楼市政策，力度也会更大。

保持资本市场平稳运行

近期资本市场有所波动。会议要求，要及时回应市场关切，稳步推进股票发行注册制改革，积极引入长期投资者，保持资本市场平稳运行。

根据2022年政府工作报告，全面实行股票发行注册制。此次会议强调的是“稳步推进”。

董煜认为，资本市场所有改革动作都是为了从长远来完善机制，不是让资本市场短期之内有太多波动。

4月29日，沪指强势收复3000点关口，创业板指收复2300点关口。截至收盘，沪指收涨2.41%报3047.06点；深成指收涨3.69%报11021.44点；创业板指收涨4.11%报2319.14点。两市超4500只个股上涨，200余只个股涨停，房地产、新零售概念、跨境电商、电商概念等板块个股掀涨停潮。

出台支持平台经济规范健康发展的具体措施

会议要求，要促进平台经济健康发展，完成平台经济专项整改，实施常态化监管，出台支持平台经济规范健康发展的具体措施。

董煜指出，在专项整改阶段性任务基本实现原定目标的情况下，下一步工作重点更多转到常态化、综合性的监管，目的是为了平台在规范的基础上实现健康的发展。也就是说，在设置好资本“红绿灯”的前提下，还是会继续支持平台经济的发展，只要它是规范的健康的服务，还要继续去支持。

申万宏源首席策略分析师王胜认为，“支持”这一提法尤其重要，亮明了中央态度，表明引导平台经济规范健康发展的政策将进一步明确，大型平台公司整改工作有望加快完成。对于资本市场而言，这一重要信息也有望给境内外投资者吃下“定心丸”。

(责编：申佳平、初梓瑞)