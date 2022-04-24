袁璐

原标题：继盲盒、新式茶饮后，个性手机壳撬动“大生意”

个性手机壳撬动“大生意”

本报记者 袁璐

手机壳正在成为年轻人频繁更换的独特配饰。继盲盒、新式茶饮之后，年轻人日益升级的审美和表达需求让这个小小的配件，撬动出巨大的“生意经”。据NPD Group数据，75%以上的智能手机用户会使用手机壳，25%以上的人会购买两个以上手机壳。而来自中国信通院的数据显示，仅2021年，国内手机市场总体出货量就累计3.51亿部。

老用户“进货式”买手机壳

深夜11点，白领付女士在精挑细选了一个多小时后，终于锁定了一款心仪的手机壳下单付款。这已是她在半年内购买的第三个手机壳，“我周围越来越多的朋友会根据季节、心情和重要节日来更换手机壳，甚至有女生整箱购买手机壳。”

抓娃娃机手机壳、波士顿龙虾手机壳、手风琴手机壳、自制头像手机壳、大金链子手机壳……在B站上，《你敢信这是手机壳》引发了大量讨论，许多网友纷纷“求(购买)链接”。“现在换手机壳就跟当年换QQ说说一样，表达的是最近对生活的态度。”大学生小雷表示。

“从消费用户数据来看，超过50%的购买手机壳用户为老用户，活跃买家人均购买近50只手机壳，复购率达200%以上。”淘特相关负责人表示，手机壳成为淘特上最不起眼、却最有消费活力的品类之一。2021年，淘特手机壳销售量同比增长242%，消费者“进货式”批量购买手机壳成为一种消费新现象。

不少品牌以高端化路线赋予了手机壳更多价值。记者梳理发现，价格在20元至40元之间的手机壳最为畅销，但也有单价在300元至700元左右的手机壳。潮流品牌PITAKA相关负责人表示，目前其在天猫店铺内比较受欢迎的，是芳纶纤维、碳纤维等新复合材料制作的产品，最畅销的一款磁吸芳纶纤维手机壳零售价为389元，月销量超500件。

花样个性化定制不“撞壳”

“比起撞衫，更尴尬的是撞手机壳。”小雷表示，比起“大路货”，越来越多人青睐定制款手机壳。

在各大电商平台，活跃着大量定制商家。记者和在线客服沟通完具体手机型号和需要定制的图片，客服会在很短时间内生成手机效果图，供消费者确认下单。

部分商家在消费者选好手机型号和手机壳材质后，还提供DIY小程序，供消费者自由上传图片、发挥艺术细胞。以一家月销量超过7000单的店铺为例，供消费者选择的手机壳材质就有夜光玻璃、黑磨砂软壳等14种，售价在18.8元至38元不等。消费者可以在小程序上选择图片、背景色、贴纸模板等，并有AI自动抠图等工具作为辅助。

手机壳品牌CASETiFY提供品牌原创设计和用户个性化定制两种。其官网上手机壳不仅可以打印照片、名字，还能定制手机壳材质、重量等，并让消费者边挑选边看效果图，产品销往180多个国家和地区，年均手机壳销售超300万件。不过，记者看到，该品牌一款个性化皮革腕带手机壳，售价为135美元(约合人民币870元)。

“消费者的喜好和流行趋势也很难把握，这让部分追求轻运营的商家选择售卖定制化手机壳。”深圳华强北商家徐先生表示，一家网店专门招设计师设计手机壳成本较高，且销量不确定，不如把选择权交给消费者，“来图定制，买家提供图片，卖家加工图片的话，至少能保证减少库存。”

塑造领头品牌仍需下功夫

记者注意到，手机壳这个容量巨大且充满机遇的赛道，不仅吸引着无数小商家，同样也被各大手机厂商所看重。魅族一款“黑化独角兽”磁吸手机壳售价129元，苹果液态硅胶手机壳售价329元，华为P30 Pro限量版套装因为多了个星钻手机壳，售价也高出400元。中国“手机壳第一股”杰美特公司，凭借华为自有品牌配件认证授权，2021年实现营收7.15亿元。

投资机构也闻风而至。2021年6月，CASETiFY获得C资本数千万美金A轮融资；2021年12月，“玩壳工厂”获得小米、顺为资本数千万元A轮融资，这一细分市场出现了越来越多“专业型选手”。

但不可否认的是，目前国内市场主流仍然是低价手机壳。“国内做手机壳的大部分还是小厂子，整个市场终端的价格不可能有国产品牌在海外市场的定价。”徐先生表示，目前国内手机市场总体出货量非常可观，一年3亿部手机，哪怕一个手机壳只卖10块钱，也有30亿元市场份额，“这让大部分商家仍选择走量为主，没有打造品牌的意愿。”

“手机壳行业目前缺乏统一标准，市场上的手机壳质量参差不齐，差距悬殊。”一位业内人士表示，某种程度上，消费者不是不愿意买更贵的手机壳，而是不愿意为低品质的手机壳付更多钱。他表示，未来这门生意有着巨大想象空间，但想要获得持续增长，需要品牌下功夫做好原创设计，加大版权保护意识，用真正优质原创的手机壳，撑起年轻人的消费升级潮。

(责编：罗知之、陈键)