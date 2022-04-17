4月16日，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。这是航天员翟志刚、王亚平、叶光富（左至右）安全顺利出舱。

新华社发

本报北京4月16日电 （记者谷业凯、吴月辉、刘诗瑶、余建斌）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间2022年4月16日9时56分，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。11时5分，神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富全部安全顺利出舱。现场医监医保人员确认航天员翟志刚、王亚平、叶光富身体状态良好，神舟十三号载人飞行任务取得圆满成功。

9时6分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令，神舟十三号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。此后，飞船返回制动发动机点火，返回舱与推进舱分离。返回舱成功着陆后，担负搜救回收任务的搜救分队及时发现目标并第一时间抵达着陆现场。返回舱舱门打开后，医监医保人员确认航天员身体健康。载人航天工程空间站阶段飞行任务总指挥部有关领导在东风着陆场迎接航天员。

神舟十三号载人飞船于2021年10月16日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体，3名航天员进驻核心舱，进行了为期6个月的驻留，创造了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。航天员在轨飞行期间，先后进行了2次出舱活动，开展了手控遥操作交会对接、机械臂辅助舱段转位等多项科学技术实（试）验，验证了航天员长期驻留保障、再生生保、空间物资补给、出舱活动、舱外操作、在轨维修等关键技术。利用任务间隙，航天员还进行了2次“天宫课堂”太空授课，以及一系列别具特色的科普教育和文化传播活动。

神舟十三号载人飞行任务的圆满成功，标志着空间站关键技术验证阶段任务圆满完成，中国空间站即将进入建造阶段。

又电 据中国载人航天工程办公室消息，圆满完成神舟十三号载人飞行任务的航天员翟志刚、王亚平、叶光富，于2022年4月16日下午乘坐任务飞机平安抵达北京。空间站阶段飞行任务总指挥部领导和成员到机场迎接。

3名航天员抵京后将进入医学隔离期，进行全面的医学检查和健康评估，并安排休养。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 01 版）

首次采用快速返回模式，更快、更舒适——

“神十三”这样回家

制图：汪哲平

4月16日上午，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，被称作“感觉良好”乘组的神舟十三号航天员翟志刚、王亚平和叶光富结束“太空出差”，回到阔别半年之久的地球，为我国迄今最长一次太空载人飞行画上圆满句号。

神舟十三号载人飞船返回，首次采用快速返回模式，使得航天员能够更快更舒适地安全返回地面。为此，科技人员做了精心设计和保障。

返回所需时间由11个飞行圈次压缩至5个

神舟十三号载人飞船不仅是目前我国在轨驻留时间最长的飞船，也成为返回速度最快的飞船。

据专家介绍，载人飞船返回技术是建设空间站的关键和必备技术，关乎任务成败和航天员生命安全。此次实施快速返回，是为了进一步提高返回任务执行效率，缩短地面飞控实施时间，提高航天员返回舒适度。

和神舟十二号载人飞船相比，此次快速返回并没有太多技术升级或改变，依然采用智能自适应预测制导方法。但中国航天科技集团五院技术人员通过对飞行任务事件进行合理裁剪和调整、压缩操作时间，将返回所需时间由以往的11个飞行圈次压缩至5个飞行圈次。

神舟十三号飞船从空间站撤离后，首先绕地球飞行5圈，每圈用时大概1.5小时。此前，神舟十二号载人飞船返回时绕飞地球18圈，历时一天多。

首次快速返回，对着陆场的搜救能力提出更高要求。东风着陆场位于东风航天城东部，地处西北内陆戈壁深处，地域辽阔、人烟稀少，是航天器返回搜救天然着陆场。但着陆场搜索区域达数万平方公里，又有戈壁、沙漠、盐碱地、水域等多种地形地貌，搜索难度大、横跨范围广。为此，神舟十三号搜救回收队伍早早投入演练，集结起搜救空中分队、地面分队、医监医保等各方面力量，并在搜救回收空中、地面分队中增加一批全新的智能化设备，保障搜救回收的高效率。

安全返回要控制好3个“度”

神舟十三号载人飞船返回地球可以说是过程复杂、惊心动魄，要依次经过轨返分离、推返分离、再入大气层、过黑障区、开降落伞、开着陆反推发动机等关键环节，返回过程还要经历严酷空间环境和轨道条件的考验。通过科技人员控制好3个“度”，神舟十三号飞船最终稳稳落地。

速度控制要恰到好处。神舟飞船在轨道上运行的速度大约为7.8千米/秒，接近第一宇宙速度。如此快的速度下，要确保航天员的安全，就必须对返回地球后的最终着陆速度进行控制。为实现这一目标，中国航天科技集团五院技术人员在飞船研制阶段开展大量试验验证和数据判读，保证飞船在着陆过程中逐步降低速度，确保飞船顺利再入大气层。之后，返回舱进入大气层后依靠空气动力产生的阻力和升力减速，运动至地面附近时打开降落伞，进一步降低速度，着陆瞬间则开启返回舱底部的着陆反推发动机，从而将落地速度降低到一定范围。

温度控制要适中。当返回舱进入大气层后，与空气发生剧烈摩擦，舱体表面局部温度可达上千摄氏度。为了确保舱内温度依然舒适，飞船控温的主要手段是依靠防热结构对舱内进行保护。中国航天科技集团五院科研人员在舱体表面设计了防热涂层，敷设有一层烧蚀材料，当温度达到一定程度时烧蚀材料升华脱落，带走大量热量，从而降低温度。

此外，神舟飞船返回对着陆精度要求极高，为使返回舱着陆在指定区域，必须对飞船着陆点的精度进行控制。中国航天科技集团五院技术人员通过对神舟十三号飞行过程中速度、角度和方向的精准控制，使其最终着陆在预定地点。

“黑障区”是飞船返回舱进入大气层后令人揪心的一段旅程。返回舱进入大气层时，与周围空气激烈摩擦，形成一个高温高压的电离气体层，这个气体层包裹在返回舱表面，隔绝了返回舱与地面测控站之间的通信联络，形成通信黑障区。一旦出现问题，会使返回舱偏离预定的着陆区域，延误对返回舱的及时搜索和救援，严重时还会危及飞行安全。

为解决黑障区的跟踪测量问题，中国航天科工集团二院科技人员使用自主研制的雷达，从神舟十三号飞船进入大气层就开始跟踪测量。

飞船经受住10个月稳定性考验，出色完成使命

神舟系列飞船是航天员实现天地往返的生命之舟，由中国航天科技集团五院抓总研制。作为中国空间站关键技术验证阶段发射的第二艘载人飞船，也是驻留太空时间最久的神舟飞船，在神舟十三号载人飞行任务中，实现了多个首次。

例如，由于空间站组合体有着不同构型，前来访问空间站的航天器和空间站对接时会有不同停靠状态。在6个月的太空驻留中，神舟十三号通过与空间站径向交会对接和分离，验证了不同交会对接状态的可靠性，径向交会对接技术是首次验证。

实际上，神舟十三号载人飞船也完成了首次执行应急救援发射待命的任务。为应对在轨停靠飞船无法返回的故障，空间站任务阶段首次建立了应急救援任务模式，采用“滚动待命”策略，即在前一发载人飞船发射时，后一发载人飞船在发射场待命，通过在轨停靠飞船和发射场待命飞船共同确保在轨航天员安全。也就是说，当神舟十二号发射升空时，神舟十三号就已在发射场待命，再从其发射到如今返回，其实已经受了长达10个月的稳定性考验。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 02 版）

东风着陆场再迎航天员凯旋

4月，位于巴丹吉林沙漠中的东风着陆场，一望无垠。

16日清晨，东风着陆场，地面分队、机动搜救分队、搜救预备分队纷纷向预设待命点机动。7时许，伴着螺旋桨旋转发出的轰鸣声，5架直升机成梯次起飞。

“轨道舱分离”“制动开始”“推进舱分离”“飞船进入大气层”……北京航天飞行控制中心发出的一声声返回指令，让每一位迎接航天员回家的队员更加全神贯注。

返回舱进入黑障区，天地通信暂时中断。短短的几分钟，东风指挥大厅内每一双眼睛都紧紧盯着显示大屏。

“返回舱出黑障！”大家松了口气。飞船沿着预定轨道，正向东风着陆场飞奔而来。与此同时，西安卫星测控中心测控大厅内，科技人员正在通过测控分队传来的返回舱数据快速计算理论落点，并及时提供至空中、地面分队。

主降落伞打开了！返回舱降落的速度瞬间放缓。红白相间的巨型降落伞牵着返回舱缓慢降落，宛如花朵盛开在天地之间。

“北京，雄鹰报告：空中分队向返回舱收拢飞行！”指挥机上，首次担任载人飞船搜索回收任务雄鹰调度主岗的龙坤明下达调度口令。此次任务中，龙坤明要下达80多条调度指令，这是最令他紧张的一条。

一时间，空中、地面分队全速向着陆点收拢，沉寂的戈壁滩引擎轰鸣、尘土漫天。

“砰！”随着一声巨响，返回舱安全着陆。

直升机第一时间靠近并降落，空中分队队员迅速着手进行现场处置。国旗手冯毅冲到离返回舱最近的地方，架设底座，旋拧旗杆，展开国旗，一气呵成。迎风飘扬的五星红旗成为戈壁上闪亮的风景。“去年我是开舱手，今年是国旗手。在着陆现场升起国旗，特别光荣。”

“我要准备开舱门了，你们注意安全。”开舱手苏黎明对着舱内的航天员提醒。27岁的苏黎明是神舟十二号搜索回收任务的国旗手，如今与“师傅”冯毅互换岗位。平衡完舱内外气压，舱门被缓缓拉开。

11时5分，神舟十三号航天员翟志刚、王亚平、叶光富全部安全顺利出舱，身体状态良好，进行着重力再适应。

不远处，3辆橘色的方舱车格外醒目，它们是首次参与任务特制的医监医保车。“4月的戈壁滩风沙大，航天员太空驻留时间长，我们专门为航天员量身定制了医监医保车，航天员将在这里吃到返回地球的第一餐。”酒泉卫星发射中心医院航天员医疗救护队队长吴冬惠说。

3位航天员在工作人员的护送下，乘坐升降梯进入“单人单间”的医监医保车，随后，生理数据采集、健康体检、生活护理等依次进行。

“感觉非常良好，向祖国和人民报告，我们圆满完成‘神十三’飞行任务！”翟志刚在现场接受采访时说。

“真的是很开心很开心。同时我也想跟我的女儿说，摘星星的妈妈回来了！”向人群挥动着双手，王亚平脸上绽放着笑容。

“我也实现了飞天梦想，可以自豪地向祖国报到！”叶光富说。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)