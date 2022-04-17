中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬。徐想摄

人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬透露，按照空间站建造阶段的任务安排，执行神舟十四号、神舟十五号2次载人飞行任务的航天员乘组已经选定。两个乘组都将在轨飞行6个月，将首次实现在轨乘组轮换，两个乘组6名航天员将共同在轨驻留5-10天。

黄伟芬介绍，神舟十四号乘组将配合地面完成空间站组装建设工作，从单舱组合体飞行逐步建成三舱组合体飞行状态，在这期间要经历9种组合体构型、5次交会对接、3次分离撤离和2次转位任务；他们将首次进驻问天实验舱和梦天实验舱，建立载人环境；配合地面开展两舱组合体、三舱组合体、大小机械臂测试，气闸舱出舱相关功能测试等工作；将首次利用气闸舱实施出舱活动；完成问天实验舱和梦天实验舱14个机柜解锁、安装等工作。

神舟十五号飞行乘组也将计划实施数次出舱活动任务，进行舱内载荷设备组装、测试和调试工作，操控机械臂实施舱外载荷安装；对三舱三船最大构型组合体进行运行管理和维护。

两个飞行乘组还将开展科普教育及其他公益活动，按计划开展数十项在轨科学研究的实验和工程技术试验、飞行任务数据资料收集和拍摄；开展在轨健康监测、防护锻炼、在轨训练和演练，以及大量空间站平台巡检测试、设备维护照料、站务和物资管理等工作。

(责编：赵竹青、高雷)