人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

神舟十四号、十五号航天员乘组已选定 将共同在轨驻留5-10天

2022年04月17日17:31 | 来源：人民网
小字号

中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬。徐想摄

人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬透露，按照空间站建造阶段的任务安排，执行神舟十四号、神舟十五号2次载人飞行任务的航天员乘组已经选定。两个乘组都将在轨飞行6个月，将首次实现在轨乘组轮换，两个乘组6名航天员将共同在轨驻留5-10天。

黄伟芬介绍，神舟十四号乘组将配合地面完成空间站组装建设工作，从单舱组合体飞行逐步建成三舱组合体飞行状态，在这期间要经历9种组合体构型、5次交会对接、3次分离撤离和2次转位任务；他们将首次进驻问天实验舱和梦天实验舱，建立载人环境；配合地面开展两舱组合体、三舱组合体、大小机械臂测试，气闸舱出舱相关功能测试等工作；将首次利用气闸舱实施出舱活动；完成问天实验舱和梦天实验舱14个机柜解锁、安装等工作。

神舟十五号飞行乘组也将计划实施数次出舱活动任务，进行舱内载荷设备组装、测试和调试工作，操控机械臂实施舱外载荷安装；对三舱三船最大构型组合体进行运行管理和维护。

两个飞行乘组还将开展科普教育及其他公益活动，按计划开展数十项在轨科学研究的实验和工程技术试验、飞行任务数据资料收集和拍摄；开展在轨健康监测、防护锻炼、在轨训练和演练，以及大量空间站平台巡检测试、设备维护照料、站务和物资管理等工作。

(责编：赵竹青、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十四号、十五号航天员乘组已选定 将共同在轨驻留5-10天
　　中国载人航天工程航天员系统总设计师、中国航天员科研训练中心研究员黄伟芬。徐想摄 人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。…
我国将研制新一代载人飞船 可搭载7名航天员
　　中国载人航天工程办公室主任郝淳。徐想摄 人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部