中国载人航天工程办公室主任郝淳。徐想摄

人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍，为进一步提升载人航天工程的综合能力和技术水平，我国将研制新一代载人运载火箭和新一代载人飞船。

其中，新一代载人运载火箭和新一代载人飞船返回舱都可以实现可重复使用。新一代载人飞船综合能力将大幅提升，可以搭载7名航天员。

同时，工程还在考虑研发空间站的扩展舱段，进一步支持在轨科学实验，同时也为航天员的工作和生活创造更好的条件。

郝淳介绍，今年完成空间站在轨建造以后，工程将转入为期十年以上的应用与发展阶段。该阶段将利用空间站舱内安排的科学实验柜和舱外大型载荷设施，开展更大规模的空间研究实验和新技术试验。主要涉及空间生命科学与人体研究、微重力物理科学、空间天文与地球科学、航天新技术等众多领域。

明年，我国计划发射首个大型空间巡天望远镜，开展广域巡天观测，将在宇宙结构形成和演化、暗物质和暗能量、系外行星与太阳系天体等方面开展前沿科学研究，有望取得一批重大创新成果。

此外，工程还将积极探索载人航天商业化发展模式，吸收社会力量参与空间站建设和运营维护，不断提升空间站综合效益，推动载人航天事业高质量发展。

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