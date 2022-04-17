中国载人航天工程办公室主任郝淳。徐想摄

人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍，2022年我国将完成中国空间站的在轨建造，共计划实施6次飞行任务。

这6次任务分别是：5月发射天舟四号货运飞船；6月发射神舟十四号载人飞船，神舟十四号载人飞船乘组也是由三名航天员组成，他们将在轨驻留6个月时间；7月发射空间站问天实验舱，10月发射空间站梦天实验舱，空间站的三个舱段将形成“T”字基本构型，完成中国空间站的在轨建造。

之后还将实施天舟五号货运飞船和神舟十五号载人飞船发射任务。其中，神舟十五号载人飞船飞行乘组也是由三名航天员组成，这三名航天员将在轨和神舟十四号的航天员完成轮换以后，在轨工作和生活6个月。

郝淳表示，2022年是完成空间站建造的决战决胜之年，又恰逢中国载人航天工程立项实施30周年。建造中国空间站，建成国家太空实验室是实现载人航天工程“三步走”战略的重要目标，是建设航天强国、科技强国的重要标志。

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