人民网记者 栗翘楚

货物贸易进出口规模接连跨过5万亿、6万亿美元两大台阶；全年实际使用外资首次突破万亿元，同比增长14.9%。2021年，外贸外资稳中向好，彰显中国高水平对外开放成色。当前，百年变局和世纪疫情叠加，中国市场、中国机遇如何有效吸引外资，一系列政策举措如何提振外企信心？在博鳌亚洲论坛2022年年会即将召开之际，“外企看中国”系列报道从市场、政策、机遇三个角度，采访专家学者、外企代表，共议外贸外资行稳致远。

2021年，中国国内生产总值114万亿元，增长8.1%；全年实际使用外资首次突破万亿，新设外资企业4.8万家，实现引资规模和质量“双提升”；全年社会消费品零售总额44.1万亿元，最终消费支出对经济增长贡献率达65.4%，消费重新成为经济增长第一拉动力……

近年来，一系列促开放、稳外资、优化营商环境的政策举措加速出台，依靠着广阔的市场机遇和发展潜力，中国持续成为全球投资热土。

多位在华外企代表、业界专家在接受人民网记者采访时表示，中国持续扩大开放的务实举措，让外企对中国经济发展前景更有信心，将继续深耕中国市场、共享发展机遇。

中国经济展现强大韧性

根据工信部数据显示，截至2021年底，中国累计建成并开通5G基站142.5万个，5G基站总量占全球60%以上。每万人拥有5G基站数达到10.1个，比2020年末提高近一倍，成为全球范围内5G网络覆盖最广的国家。

“中国经济的持续稳定增长为高通公司及其合作伙伴提供了发展机遇。”高通中国区董事长孟樸表示，在中国经济持续增长的背景下，2021年中国5G建设和应用保持了全球领先水平，中国已经建成了全球最大规模的5G网络，并拥有了全球最大规模的5G用户群体，高通公司与中国生态伙伴的合作已扩展到智能手机、集成电路、软件、汽车、物联网等众多领域。

近年来，得益于一系列对外开放举措落实落细，外资机构也在加速布局中国市场。

“中国市场机遇广阔且蕴藏着巨大潜力，长期以来中国都是德意志银行集团最重要的市场之一。”德意志银行中国区总经理、德意志银行（中国）有限公司董事长朱彤认为，随着中国在全球经济金融体系中的权重和重要性持续扩大，以及中国资本市场对外开放加速推进，越来越多的跨国企业将中国视为未来业务增长的重点，积极投入资源。

“去年下半年以来，中国经济增长面临多重压力，经济下行压力加大，但全年仍实现8.1%的经济增长，在全球主要经济体中排在前列，展现出中国经济的强大韧性。”毕马威中国首席经济学家康勇表示，尽管面对当前全球经济不确定性上升、发达国家通胀压力上涨、供应链持续紧张等挑战，中国仍将保持一定速度的经济增长，有效引导和稳定市场预期。

外资看好中国消费市场

当前，中国已经成为全球第二大消费市场和第一货物贸易大国。随着一系列扩内需举措以及市场开放等政策的加码，中国消费市场将吸引越来越多外资品牌加大布局力度，更多品牌的加入也将进一步推动中国消费市场潜力释放。

“中国对于达能的业务发展拥有重要的战略意义。中国是达能全球的第二大市场，2021年中国市场的销售额占达能全球销售额的10%。我们始终看好中国市场的巨大潜力，并计划在五年内让中国成为达能全球第一大市场。”达能大中华区、北亚与大洋洲地区总裁谢伟博说。

当前，居民家庭生活消费正在升级，个性消费、品质消费、绿色消费、情感消费等发展势头迅猛，消费者对家居生活体验的要求越来越高。

对此，A.O.史密斯全球高级副总裁兼中国公司总裁邱步认为，中国市场的蓬勃发展，是促使企业保持进步的源动力，中国消费者日益增长的消费需求是企业不断革新，保持创新意识的推动力。

中国信息协会常务理事兼新经济研究院院长朱克力表示，当前，各地都在稳字当头、稳中求进的总基调下积极推出有利于经济稳定的政策。一方面，通过发力数字经济、基建投资等新兴产业相关领域，意在新消费与新基建之间架起桥梁；另一方面，以数字消费和绿色消费为导向，促进数字经济与绿色发展深度融合，积极培育绿色数字产业新生态，以改革和创新驱动产业链、供应链、价值链齐稳齐升。

外企愿与中国市场共成长

络绎不绝来华耕耘的众多外资企业，既见证了中国市场和产业的持续成长，也为中国的经济发展带来了源源不断的生机和活力。

在朱彤看来，外资银行不仅服务于其全球客户的中国业务，也在推动中国资本市场开放、人民币国际化、服务实体经济、服务中资企业全球化发展等领域积极贡献。德意志银行将进一步提升本地服务和产品，继续深耕并不断探索新的业务增长领域，把握中国市场的发展机遇。

ABB电气中国总裁赵永占表示，中国是ABB集团的第二大市场，也是ABB全球业绩表现最好的市场之一。公司看好中国的市场潜力和未来发展前景，还将继续加码投资、加大本土研发力度，为中国市场提供更多领先的技术和解决方案。

近期，“东数西算”工程全面启动，推进全国一体化大数据中心体系的总体布局，加强优势互补，优化资源配置。对此，赵占永表示，公司积极参与“东数西算”为内蒙古乌兰察布、贵州贵安和宁夏中卫等地的数据枢纽提供绿色高效配电基础设施，利用数字化技术提升数据中心的总能效水平。

康勇分析认为，首先，中国正在有序推动扩大中等收入群体规模，居民收入也在稳步提升，在这一过程中，该群体对商品和服务的消费需求更多地向个性化、高端化转换；其次，中国还在逐步提升产业链、供应链现代化水平，推动制造业向高端化、智能化升级；最后，“双碳”目标的提出，表明向绿色低碳转型是中国经济长期发展的大方向。

“中国正加快构建新发展格局，通过发挥国内超大规模市场优势，挖掘需求潜力，打造国内大循环，我们认为这一过程将为更多的外资企业带来市场机遇。”康勇说。

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