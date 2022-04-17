人民网记者 乔雪峰

“这两天，我送货经过了江苏徐州和山东临沂等地，司机行程码不带星的话已经可以直接下高速了，这在前阵子都是不可能的。”来自山东青岛的货车司机时师傅在接受记者采访时表示，许多地方的通行政策正在发生积极的变化。

“我昨天在徐州下高速的时候也不堵车了，原来最少要堵五六个小时。”时师傅说。他还提到，去北京新发地送货也感受到了通行的便利，新发地目前对外来货车进行分流，来自中高风险地区会有专门的入口，而来自低风险地区则符合相关条件即可通行。

今年3月以来，国内疫情多点散发并出现局部暴发，防控形势严峻。受疫情影响，部分地区对货运车辆采取层层加码、一刀切的通行管控措施，部分高速公路服务区关停，部分公路防疫检测站拥堵，造成货运受阻、物流不畅。

公路交通承担着全社会70%以上的货运量和客运量，是支撑经济社会发展的“大动脉”，是服务畅通国内国际双循环的重要纽带和基础支撑，也是做好疫情防控工作的重要环节。

物流货运，一头连着大家的餐桌、关系着民生保供，一头连着企业生产，关系着经济的发展。疫情防控期间，保障重要生产生活物资运输通道畅通成为工作重中之重。

以时师傅所在的货运平台运满满为例，近一个月时间里，平台共承接全国各地发往上海的货物合计超过200万吨，平台上有8万余名司机参与到运输中，共计发车27万余次。

而对于货车司机而言，时间就是效率。一直以来，国家始终高度重视道路货运保通保畅和关爱支持货车司机工作。

今年3月24日，交通运输部提请国务院联防联控机制综合组印发了紧急通知，从科学规范设置公路防疫检查点、分类精准实施货车通行管控、做好滞留货车司机生活保障等五方面提出具体要求，并强调各地应实行分级分类交通管控，不搞层层加码、一刀切，统筹做好道路货运疫情防控和重点物资运输保障工作，维护人民群众正常生产生活秩序。

4月7日，交通运输部召开物流保障协调工作机制会议，国家发展改革委、工信部、公安部、商务部、卫健委等单位参加会议。会议强调要立足全局，科学施策，协调联动，狠抓落实，确保全国交通运输干线畅通，确保通行证全国通行，确保通行管控政策统一，确保货车司机服务措施到位，确保管控信息互联共享。

4月10日，国务院发布了《应对新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控机制关于切实做好货运物流保通保畅工作的通知》，要求各地区、各部门全力保障货运物流特别是医疗防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料等重要生产物资的运输畅通，切实维护人民群众正常生产生活秩序。

4月11日，交通运输部召开专题会议和视频调度会议，视频连线上海、江苏、浙江、安徽四省（市）交通运输主管部门，要求各部门要认真落实“一断三不断”交通防疫总要求，从严从紧统筹做好公路交通疫情防控和保通保畅工作，坚决阻断病毒传播渠道，确保交通网络不能断、应急运输绿色通道不能断、必要的群众生产生活物资运输通道不能断，切实维护人民群众正常生产生活秩序。

政策好不好，重点看落实。记者了解到，国家层面出台做好公路交通疫情防控和保通保畅的政策以后，各地已经开始行动起来，这些困扰货车司机的难题正在逐步得到解决。

在山东，要求各市严禁擅自关闭高速公路服务区。各运营单位对已关闭的高速公路收费站、服务区逐一排查分析，凡不符合关闭要求的，向当地疫情防控部门报告，立即恢复开放。

在广东， 98个高速公路服务区已设置了“愿检尽检”采样点。临近广西、湖南、江西、福建等省份的21个入粤高速公路服务区已全部设置核酸检测点。同时，广东交通运输部门大幅增加了应急运力储备，其中省级道路货运应急运力规模在原有基础上增加了50%，应急货车总数达到1650辆。

在甘肃，全省高速公路已经设置159个核酸检测固定采样点、74个流动采样点、7个引导采样点，实现了全省高速公路出口核酸检测采样点全覆盖，过往司乘人员因无核酸检测报告或核酸检测结果过期“通行难”的问题总体得到解决。

在江苏，高速公路临时划定12对服务区为集卡专用服务区，分两批实施，第一批实施6对，第二批将根据运行情况动态调整。集卡专用服务区为集卡车辆司乘人员提供餐饮、如厕、核酸检测等服务。非集卡专用服务区结合实际设置了专用贯穿通道，用于误入服务区的集卡车辆的通行。

来自河北沧州吴桥陈冲，是一名90后卡车司机，主要从中交兴路“车旺大卡”上寻找货运信息。他告诉记者：“3月份以来，好多服务区因为防疫封闭，下高速很费劲，所以只能吃在车上，睡在车上。”

“但目前的情况已经有了明显的好转，原来服务区做核酸的特别少，如今一些服务区就已经提供了做核酸的服务。此外，货运平台还会为广大卡车司机赠送的新冠病毒确诊险，这些对我们卡车司机来说都是非常好的。”陈冲说。

广大货车司机常年奔波在物流运输一线，为促进经济发展、服务民生改善作出了重要贡献。正是有他们的努力，有效支撑了每一次疫情防控攻坚战的民生和应急物资保障。

(责编：初梓瑞、高雷)