中国载人航天工程办公室主任郝淳。徐想摄

人民网北京4月17日电 （记者赵竹青）17日下午，国务院新闻办公室举行新闻发布会介绍中国空间站建造进展情况。中国载人航天工程办公室主任郝淳介绍，中国载人航天工程发展30年来，已经产生直接经济效益超过2000亿元。

郝淳表示，载人航天工程是一项“既高大上，又要接地气”的伟大事业，在自身发展的同时，又可以带动相关产业升级，推动经济社会发展，与国计民生密切关联。

第一，体现在推动科技与发展上。载人航天是系统最复杂、科技最密集、创新最活跃的科技活动。在科技成果不断涌现的同时，会被直接应用到与国计民生相关的各个领域。例如，航天液体火箭发动机燃烧传热系统控制等相关技术，可以带动粉煤加压气化产业升级，解决生活垃圾处理等问题，也能有效提升氢燃料电池效能。另外，在火箭、飞船、空间站等飞行器研制过程中，控制、测量、图像处理、元器件等相关技术，能够推动工业智能控制系统的升级换代。载人飞船的防热大底技术已经转化为民用的隔热材料。刚刚举办不久的精彩的冬奥会，从开幕式到闭幕式，包括运动员的训练设备，都大量采用了航天技术成果。

第二，体现在服务经济建设上。中国载人航天工程发展30年来，初步统计有4000余项技术成果被广泛应用于国民经济的各个行业，带动了原材料、微电子、机械制造、通信、种业等方面的技术创新、工艺创新和产业升级。以航天搭载育种为例，截至目前，据初步估算，已经产生直接经济效益超过2000亿元，不仅推动了农作物改良，也被广泛应用在食品加工、菌种制备、生物制药等方面，产生了突出经济效益，也为粮食安全和生态环境建设作出了贡献。

第三，体现在改善人民生活上。像我们习以为常的一些方便食品，包括尿不湿等日用品都来自载人航天的技术转化。而今，更多的航天技术成果将在民用领域进行转化，比如，利用空间蛋白结晶研究可以研发对抗骨质疏松和肌肉萎缩的新型药物；载人航天环控生保技术、微重力燃烧机理研究和新材料研究，也都能在促进民生改善、人民生活的各个领域进行转化，发挥更多效益。

“未来中国空间站还将开展空间生命科学、空间材料科学、微重力流体物理、航天技术、航天医学等一大批科学实验和新技术验证，有望在科学探索和应用研究上取得重大成果和突破。同时，我们相信这些技术会被更多地进行转化，服务于社会经济发展和国计民生。”郝淳说。

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