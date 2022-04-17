本报记者 杜海涛 王 珂 罗珊珊

“解放思想、开拓创新，团结奋斗、攻坚克难，加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，让海南成为新时代中国改革开放的示范”；

“推进自由贸易港建设是一个复杂的系统工程，要做好长期奋斗的思想准备和工作准备”；

“要继续抓好海南自由贸易港建设总体方案和海南自由贸易港法贯彻落实，把制度集成创新摆在突出位置，强化‘中央统筹、部门支持、省抓落实’的工作推进机制，确保海南自由贸易港如期顺利封关运作”；

…………

习近平总书记在海南考察时的重要讲话，为新时代加快推进自由贸易试验区及海南自由贸易港建设指明了方向。

海南自由贸易港经过4年建设，政策红利不断释放。市场主体快速增长，产业结构持续优化，发展质量显著提升，海南全面开放新格局正一步步从“总蓝图”变成“实景图”。

从建设自由贸易试验区，到加快建设具有世界影响力的中国特色自由贸易港，党的十八大以来，习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动。2013年9月29日，中国（上海）自由贸易试验区正式挂牌成立。截至目前，我国已设立21个自贸试验区及海南自由贸易港，形成了覆盖东西南北中的试点格局。

百舸争流，奋楫者先。各自贸试验区耕好改革试验田，打造开放新高地，推出一批高水平制度创新成果，建成一批世界领先的产业集群，加快形成开放层次更高、营商环境更优、辐射作用更强的改革开放新格局，为推动高质量发展作出了重要贡献。

把制度集成创新摆在突出位置，深化首创性、集成化、差别化改革探索

机遇属于勇于创新、永不自满者。

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。

2020年，习近平总书记对海南自由贸易港建设作出重要指示强调：“要把制度集成创新摆在突出位置，解放思想、大胆创新，成熟一项推出一项，行稳致远，久久为功。”

把制度集成创新摆在突出位置，海南大胆试、大胆闯、自主改。推行商事登记“全省通办”、实施省域“多规合一”改革、推行园区极简审批……4年来，海南省累计推出120多项制度创新成果。

走进海口市江东新区政务服务中心，国际投资“单一窗口”让人眼前一亮。“窗口电话‘接单’，各部门线上‘跑腿’，为投资者提供一站式服务。”江东新区政务服务中心负责人介绍，窗口整合13个审批部门、20个政务系统的234项投资相关业务，减少55%的申报材料，缩减70%的审批时间。

制度创新激发市场活力。2021年，海南省新增市场主体49.77万户，相比上年大幅增长。

不只是海南自由贸易港。对上海自贸试验区，总书记指出，“进一步彰显全面深化改革和扩大开放试验田的作用，亮明我国向世界全方位开放的鲜明态度。”对广东自贸试验区深圳前海蛇口片区，总书记叮嘱，“在共建‘一带一路’、推进粤港澳大湾区建设、高水平参与国际合作方面发挥更大作用。”对北京自贸试验区，总书记提出，“支持北京打造国家服务业扩大开放综合示范区”“设立以科技创新、服务业开放、数字经济为主要特征的自由贸易试验区”，更好发挥北京在中国服务业开放中的引领作用。

上海自贸试验区播下良种，精心耕作，发布我国首张外商投资准入负面清单，率先试行“证照分离”、建立国际贸易“单一窗口”……一批首创性改革从这里走向全国。

北京只争朝夕，高标准推进“两区”建设，在全国率先建立期货、证券等境外专业人才过往资历认可机制，设立全球首个网联云控式高级别自动驾驶示范区……目前，北京“两区”方案中涉及的251项任务全面落地实施。

各自贸试验区立足自身功能定位，深化首创性、集成化、差别化改革探索，试验田“苗圃”枝繁叶茂，一批批制度创新“良种”向全国推开。2021年，国务院自由贸易试验区部际联席会议办公室发布自贸试验区新一批18个“最佳实践案例”，至此，自贸试验区累计推广278项制度创新成果。

营造良好市场环境和法治环境，推动建设更高水平开放型经济新体制

改革开放只有进行时，没有完成时。

习近平总书记在海南考察时强调：“要更好发挥消费对经济发展的基础性作用，依托国内超大规模市场优势，营造良好市场环境和法治环境，以诚信经营、优质服务吸引消费者，为建设中国特色自由贸易港作出更大贡献。”

海南离岛免税政策自2011年4月实施以来，先后8次调整，政策“含金量”不断加大，海南免税购物市场发展驶入“快车道”。

走进海南海口日月广场免税店，化妆品、香水、手表，各类商品吸引了不少人前来购物。去年，海南10家离岛免税店总销售额突破600亿元，同比增长84%。今年前2月，海南离岛免税销售突破128亿元，日均销售超2.1亿元，同比增长33%。

习近平总书记强调：“中国将有效发挥自由贸易试验区、自由贸易港引领作用，出台跨境服务贸易负面清单，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新，推动建设更高水平开放型经济新体制。”

各自贸试验区对标高标准国际经贸规则，发挥好排头兵的示范引领作用，不断推进贸易和投资自由化便利化，打造对外开放新高地。

广东自贸试验区依托港澳，服务内地，面向世界，以制度规则对接为重点，努力建设成为粤港澳深度合作示范区、21世纪海上丝绸之路重要枢纽。

科技赋能，智慧通关。在广东自贸试验区，通过应用虚拟现实、人工智能、5G等前沿技术，叠加“机器助人”智能监管，货物、邮快件、跨境电商实现24小时通关，低风险货物、人员、运输工具等实现自动快速放行。“车多贸易旺！得益于自贸试验区建设，货物能够更便利地销往世界各地。”深圳越海全球供应链有限公司副总经理刘羽立说。

数据显示，2021年，全国21个自贸试验区及海南自由贸易港实际使用外资2130亿元，实现进出口总额6.8万亿元，同比分别增长19%和29.5%，为稳外贸、稳外资作出了积极贡献。

以开放促改革、促发展、促创新，主动融入和服务国家重大战略

开放是当代中国的鲜明标识。

习近平总书记在海南考察时强调：“振兴港口、发展运输业，要把握好定位，增强适配性，坚持绿色发展、生态优先，推动港口发展同洋浦经济开发区、自由贸易港建设相得益彰、互促共进，更好服务建设西部陆海新通道、共建‘一带一路’。”

洋浦港，这里曾经是小渔村，如今已成为海南自由贸易港的“样板间”。

“加工增值内销货物税收政策落地实施，大大降低了我们的运营成本！”海南洋浦铭品食品科技有限公司副总经理何巧说，前不久，公司的产品在洋浦地区海关通关放行，享受到了优惠政策。

把政策优势转化为发展优势。今日的洋浦经济开发区，已建成47个港口码头泊位，通过能力达1.1亿吨。去年，洋浦经济开发区新增市场主体2.3万户，同比增长85%以上，生产总值同比增长34%。今年一季度，洋浦港累计完成吞吐量40.33万标箱，同比增长61.84%，创下历史同期最好水平。

以开放促改革、促发展、促创新。各自贸试验区主动融入和服务国家重大战略，加快集聚优质资源要素，深入发展优势产业，提升产业链供应链现代化水平，着力畅通国内国际双循环，为加快构建新发展格局探索路径、积累经验。

安徽自贸试验区，推动科技创新和实体经济发展深度融合，新型显示、量子信息、人工智能等新兴产业蓬勃发展。“没有实体屏幕，手指点点空中，就能操控电梯按钮。”在自贸试验区合肥片区，东超科技有限公司展示的非接触交互设备让人耳目一新，公司董事长韩东成介绍，依托负折射平板透镜技术，实现了“无介质、可交互、呈实像”。

河南自贸试验区开封片区，培育医疗健康、医疗旅游等优势产业，打造高新技术企业集群。“我们申办第三类医疗器械许可证，只用了5天时间，比过去缩短了75%。”开封康必恩医学检验实验室有限公司副总经理刘智博说。

重庆自贸试验区先行先试，探索“快速通关”“即报即放”等模式。今年1月，重庆西永跨境电商产业园在西永微电园揭牌，帮助众多中小企业拓展海外市场。

山东自贸试验区烟台片区，探索海洋牧场平台确权机制和融资风险评断标准体系，擦亮中国海洋自贸名片。在烟台长岛海域，巨型深海智能网箱平台耸立海中，开展养殖作业，宛如囤起一座座“蓝色鱼仓”。

一个个自贸试验区阔步前行，让世界看到“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的坚定决心。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。面向未来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，作为新时代改革开放新高地的自贸试验区，将继续敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，在全面建设社会主义现代化国家新征程上再创辉煌。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)