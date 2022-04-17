本报记者 吴秋余

51万个“裕农通”服务点覆盖全国80%的乡镇及行政村，开放1.4万多个网点建设“劳动者港湾”，战略性新兴产业贷款余额9219.79亿元，绿色贷款余额1.96万亿元，普惠小微贷款余额1.87万亿元……这是中国建设银行截至去年末的“服务清单”。

2021年，实现营业收入8242.46亿元，较上年增长9.05%，净利润达3039.28亿元，较上年增长11.09%，不良贷款率1.42%，拨备覆盖率239.96%……这是中国建设银行去年的“成长清单”。

“作为国有大型商业银行，服务国家重大战略、维护国家金融安全是我们的重要责任。”中国建设银行党委书记、董事长田国立表示，近年来，建设银行发挥规模、渠道、科技等方面优势，以数字技术兴修金融“水利工程”，引导更多金融活水精准滴灌到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，努力为经济社会高质量发展注入金融动力。

融入大战略

春日里，江西省崇义县乐洞乡海拔1000多米的山脊上，一架架巨型的风力发电“大风车”矗立在群山之巅，清洁的电力从龙归风电场源源不断地输送到千家万户。

龙归风电场建设之初，作为项目施工单位的中国电建集团江西省电力建设有限公司遇到了资金瓶颈。“清洁能源项目建设投入大、周期长，传统的融资方式难以满足建设需求，需要多元化的绿色金融支持。”公司财务资金部主任戴伟说，建设银行南昌支行为绿色产业项目开辟绿色通道和新融资渠道，最终通过建行网络供应链平台发放了南昌市首笔绿色供应链融资贷款，保证了项目顺利建成。

借力金融创新，公司不断转型、发展和壮大，在全国已建设百余个绿色风电和光伏项目。“这些绿色项目的建设，离不开金融机构的大力支持，到去年底，南昌支行对我们的授信总额已超过30亿元。”戴伟对未来绿色发展充满信心，“‘十四五’时期，在建设银行的支持下，我们将继续加大绿色转型投入，为绿色经济作出更大贡献。”

“绿色是建行新金融理念的重要内涵和‘十四五’时期金融服务的重中之重。”建设银行董事会秘书胡昌苗介绍，围绕实现碳达峰、碳中和目标，建设银行已经完成自上而下的组织架构优化、机制设计和制度建设，将绿色发展理念融入经营管理，加大支持新能源、绿色交通、传统产业降能耗减排放改造升级的力度，全面推进包括绿色信贷、绿色基金、绿色债券、绿色租赁等绿色金融业务创新与拓展。

绿色金融只是建设银行服务国家重大战略、支持经济高质量发展的一个缩影。近年来，建设银行牢记“国之大者”，主动对接京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等区域发展重大战略，积极参与“一带一路”建设，不断加大信贷投放，并发挥集团金融牌照较多的优势，通过债券、基金、信托、理财、租赁、保险等各种手段，加大对科技创新、先进制造、绿色发展等领域的支持力度，引导和优化资源配置，助力深化改革、民生保障和产业升级，在构建新发展格局中发挥积极作用。

服务小企业

上料、切断、焊接、拉丝、捆扎……福建省龙岩市星宇金属制品有限公司生产车间里，数控机器作为“新朋友”与工艺师傅正分工合作，有条不紊地完成各道工序。“建行的‘首贷’助力，让我有资金购买新设备，人机搭配，效率加倍。”说起自家企业的升级之路，公司负责人王文操介绍。

作为一家小微企业，星宇金属制品有限公司这两年承接的项目越来越多，急需引进新设备和数字化改造，公司资金压力不小。关键时刻，建行龙岩分行客户经理带着“云服务”上门，指导王文操使用“惠懂你”APP，迅速获得了250万元小微贷款，顺利购置了新设备。

“手机下载一个APP，动动手指，泡个茶的工夫，钱就到账了。”王文操说，不用抵押和担保，贷款能用手机自己办，这种便利和优惠，以前想都不敢想。

对很多小微企业来说，从银行获得第一笔贷款即“首贷”是一大难题。星宇金属制品有限公司能够迅速获得线上“首贷”，得益于建行“首贷培植行动”——线上通过征信、结算、纳税等大数据“增信”，搭建“惠懂你”APP服务平台，为业务提速。在线下，建设银行以首贷服务中心、首贷热线、首贷窗口、首贷政策宣教等为依托，打造服务直通车，让“首贷户”融资更便捷。

“‘惠懂你’APP可实现精准测额，系统根据纳税、用电等各种数据作出计算和判断，企业通过手机查询就能知道自己能不能贷、能贷多少。”建设银行公司业务总监张为忠表示，去年以来，建设银行结合开展“我为群众办实事”实践活动，制定了首贷户拓展工作方案，联合政府部门、行业协会等多方力量，组织开展“首贷有礼”“首贷增信”等活动，努力打通小微企业融资“最后一公里”。2021年新发放贷款小微企业首贷客户超16万户，小微企业“首贷户”培植效果显著。

用心办实事

“在家门口就能交社保。”距湖南省新晃县城25公里的鱼市镇晏家村，最近的银行网点在20公里外。老支书田松柏告诉记者，随着建行将普惠服务点开设到了村部，村民们不用再走一两个小时去镇里，在家门口的“金湘通”服务点，扫二维码就能办理转账汇款、交电费、交养老保险等各种业务。

在湖南省，像这样下沉到村一级的“金湘通”服务点实现了行政村全覆盖，可为村民提供19项金融服务和智慧政务、民生缴费等14类非金融服务。线上线下叠加，形成“平台互连、场景互嵌、数据互通、拓客互助”的闭环，为农村探索新的金融供给，为乡村建设闯出金融新路。

建设银行下沉服务重心，积极开展“我为群众办实事”实践活动，努力用金融手段解决社会民生难题。

目前，建设银行与29个省级政府建立合作关系，打造阳光透明的“跨省通办”平台，实现婚育、养老等千余项政务服务便捷办理，让数据多跑路、百姓少跑腿。在全国1.4万多个建行网点开辟“劳动者港湾”，为环卫工人、出租车司机等户外劳动者提供多种免费便民服务，传递对劳动者的尊重和关爱。

在广袤农村地区，建设银行与村委会、村口超市、卫生诊所等合作，在全国设立了51万个“裕农通”服务点，覆盖全国80%以上的乡村，服务农户总量超过4600万户，运用现代科技让广大农民足不出村就能享受到存贷汇缴投等金融服务。通过实施“金智惠民”工程，建行免费为小微企业主、乡村致富带头人、基层党务工作者累计培训5.2万期、450万人次。

“金融服务社会，关键就是‘以人民为中心’，这是建行文化的重要内涵。”田国立表示，建设银行将完整、准确、全面贯彻新发展理念，加大创新力度，持续推进数字化转型和精细化管理，在推动高质量发展上不断探索、努力前行。

《 人民日报 》（ 2022年04月17日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)