新华社记者

近日出炉的一季度国民经济数据表明，主要指标增速基本稳定，开局总体平稳。当前，世界局势复杂演变，国内疫情近期多发，有些突发因素超出预期，经济运行面临较大下行压力。

坚持稳字当头、稳中求进，是做好今年经济工作的政策导向。去年中央经济工作会议上，对宏观政策、微观政策、结构政策、科技政策、改革开放政策、区域政策、社会政策7个方面作出了部署。习近平总书记在会上深入阐释这七大政策取向，勾勒出做好今年经济工作的路线图。

为了落实习近平总书记的重要要求和中央经济工作会议精神，围绕七大政策组合，今年以来各部门、各地积极出台多项具体举措，积极落实、扎实推进，立足当前、着眼长远，有效应对风险挑战，护航中国经济稳健前行。

聚焦一个“稳”字：宏观政策稳住大盘

宏观政策位居七大政策之首，是稳定经济的重要手段，更是当前面临多重挑战的中国经济必须运用好的“关键工具”。

财政政策和货币政策是宏观政策的两大抓手。今年以来，财政政策把“稳”放在宏观调控突出位置，加大财政支出强度和逆周期政策力度。

在山东济南，跨黄河桥隧项目下的济泺路穿黄北延隧道项目正在紧张施工。在今年山东省发行的地方政府专项债券中，约有10亿元债券资金投向这个项目。

专项债是今年财政政策的重要发力点。今年3.65万亿元新增专项债额度中，用于项目建设的额度已全部下达；去年提前下达的1.46万亿元额度中，截至3月底已累计发行约1.25万亿元。

可用财力增加保障支出强度。今年，全国一般公共预算支出安排26.71万亿元、比上年扩大2万亿元以上；中央对地方转移支付增加约1.5万亿元、规模近9.8万亿元。一季度，全国一般公共预算支出同比增长8.3%，增速加快且支出加速，保障民生和重点领域支出。

财政部表示，将坚持靠前发力，加快财政资金支出、专项债券发行使用、中央基建投资预算下达，确保有利于激活力、增动力的政策早出台、早落地、早见效。

发挥好货币政策工具总量和结构双重功能。今年以来，货币政策在“稳”字上下功夫，围绕“进”字精准发力，增强前瞻性、精准性、自主性，进一步增强服务实体经济的能力。

保持流动性合理充裕，就相当于保持了宏观经济运行的“健康血脉”。3月末，我国广义货币（M2）同比增长9.7%，比上年同期高0.3个百分点。

金融总量稳定增长的同时，信贷结构不断优化。一季度新增人民币贷款8.34万亿元，增量创新高。其中，以实体经济贷款为主的企（事）业单位贷款占比超八成。

在货币政策精准发力下，企业综合融资成本进一步下降。1月20日，1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）分别下调10个和5个基点。今年以来，人民银行引导市场利率不断下行，带动一季度企业贷款利率同比下降0.21个百分点至4.4%，为有统计以来的低点。

近期，各种金融工具持续加码，传递稳增长信号。

4月15日，中国人民银行宣布下调金融机构存款准备金率，将释放长期资金约5300亿元，进一步支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降。

增加支农支小再贷款，两项减碳工具加速落地，加快1000亿元再贷款投放交通物流领域……近期再贷款等结构性货币政策工具频频发力，预计带动金融机构贷款投放多增1万亿元。

此外，人民银行靠前发力加快向中央财政上缴结存利润，增强了可用财力。截至4月中旬已上缴6000亿元，相当于投放基础货币6000亿元，与全面降准0.25个百分点基本相当，全年将总计上缴1.1万多亿元结存利润。

人民银行表示，将继续实施稳健的货币政策，不搞大水漫灌，兼顾内外平衡，激发市场活力，支持重点领域和薄弱环节融资，为高质量发展和供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

落实一个“准”字：聚焦痛点难点助企纾困

超1.5亿市场主体是中国经济的基石。市场主体越有活力，经济“肌体”才会越健康。

疫情冲击下，市场主体尤其是中小微企业和个体工商户面临的困难加剧。一季度，中小企业发展指数下滑，工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、批发零售业、住宿餐饮业等指数均在景气临界值100以下。

越是压力大，越要聚焦市场主体的“急难愁盼”。

一笔近300万元的留抵退税税款，近日退达上海荟朵酒店管理有限公司。“这让企业资金压力一下子减轻了不少。”公司总经理雅兰说。

组合式税费支持政策正在各地落实，预计全年退税减税规模约达2.5万亿元。4月1日至15日，已有4202亿元留抵退税款退到52.7万户纳税人的账户。

聚焦企业融资难题发力。3月末，普惠小微贷款余额和授信户数，分别同比增长24.6%和42.9%，小微企业贷款需求进一步释放。

从减税降费，到金融支持；从14部门出台43项政策促进服务业领域困难行业恢复发展，到加大对物流通畅和产业链供应链稳定的金融支持……一系列政策密集出台，聚焦企业发展的难点痛点。

各地因地制宜推出更具针对性的纾困举措：深圳出台“30条”措施，湖南出台“36条”措施；江苏在出台“40条”措施的基础上，提出更大力度的“22条”……

今年3月1日起，《中华人民共和国市场主体登记管理条例》施行，加快推动实现全国登记注册业务规范化标准化，降低市场主体制度性交易成本。

在中国人民大学法学院教授刘俊海看来，围绕放宽市场准入持续优化营商环境，完善现代化市场监管，将进一步激发市场活力和社会创造力。

记者了解到，围绕市场主体“燃眉之急”“心之所盼”，各地各部门正加紧研究更有针对性的政策。消除痛点难点，改善发展环境，市场主体才能渡过难关、“青山常在”。

着眼一个“畅”字：打通堵点精准发力

有效需求不足，投资内生动力不强，房地产土地购置面积下降，部分行业“卡脖子”问题突出，疫情波及导致部分省份人流物流畅通受到严重影响……

这些中有的是长期以来的“短板”，有的是最近面临的困难。必须依靠结构政策“点穴”式的精准发力，才能打通供给与需求、联通国内与国外、畅通产业链供应链上下游。

——持续深化供给侧结构性改革。

一方面，鼓励企业应用先进技术，加快关键核心技术攻关和产业化；一方面，加大技术改造和设备更新力度，更好满足投资和消费升级需求，促进传统产业升级。

各项政策正在落地见效。一季度，全国高技术产业投资同比增长27%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长32.7%、14.5%。

——提升制造业核心竞争力。

3月份，制造业中小微企业共缓缴税费2567亿元，基本覆盖全部制造业中小微企业有税申报户；加大中小企业金融支持力度，拓宽“专精特新”企业融资渠道；国家级“小巨人”企业准备再培育3000家以上……今年以来，面对新的经济下行压力，有关部门和地方协同联动，从纾困、培优两方面着力解决制造业企业面临的实际困难。

——加快形成内外联通、安全高效的物流网络。

针对当前疫情多发、物流不畅问题，全国保障物流畅通促进产业链供应链稳定电视电话会议明确要求，要改善物流从业人员工作生活条件并给予延期还贷等金融支持，足量发放使用全国统一通行证，核酸检测结果48小时内全国互认，实行“即采即走即追”闭环管理，不得以等待核酸结果为由限制通行。逐个攻关解决重点地区突出问题。着力稳定产业链供应链。

——促进房地产业良性循环和健康发展。

房地产业规模大、链条长、涉及面广，对国民经济发挥着举足轻重的作用。坚持“房住不炒”，稳地价、稳房价、稳预期是当前房地产政策的着力点。

一季度，房地产开发投资同比增长0.7%，商品房销售面积下降13.8%，销售额下降22.7%。供给增长放缓，需求预期转弱。

应对新情况新挑战，各地因城施策做出相应调整，支持首套刚性购房需求、合理改善性需求、租赁住房需求。100多个城市的银行自主下调了房贷利率；部分城市对生育二孩、三孩家庭购买首套住房的，提高住房公积金贷款额度上限。

突出一个“新”字：科技政策提升“硬实力”

4月16日，神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆，在空间站执行任务半年之久的3位航天员顺利出舱。今年，我国还将完成空间站在轨建造，并计划实施6次飞行任务。

科技创新在国家经济社会发展中具有战略支撑和引领作用。百年变局下，科技创新是“关键变量”，也是高质量发展的“最大增量”。

科技创新是一项系统工程，既要有点上的突破，又要有面上的提升；既要重视科研院所，也不能忽视市场创新主体。

今年以来，各部门打出推进科技政策扎实落地的“组合拳”——

实施科技体制改革三年行动方案，制订实施基础研究十年规划；强化国家战略科技力量；强化企业创新主体地位；完善优化科技创新生态；继续开展国际科技合作……

一批政策礼包接连出台——

将科技型中小企业研发费用加计扣除比例从75%提高到100%；增值税留抵退税力度显著加大；对小微企业年应纳税所得额100万元至300万元部分，再减半征收企业所得税……

日前召开的国务院常务会议决定，将设立科技创新专项再贷款。人民银行明确，科技创新专项再贷款总额度为2000亿元，支持企业范围包括高新技术企业、“专精特新”中小企业、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军企业等科技企业。

复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示，这将鼓励和引导金融机构加大对科技创新的定向支持，助力提升我国科技创新“硬实力”，为创新注入更多新动能。

锚定一个“活”字：努力向改革开放要动力

改革开放是当代中国发展进步的活力之源，是坚持中国特色社会主义的必由之路。越是形势严峻复杂，越是要向改革要动力，向开放要活力。

面对多重压力挑战，用改革的办法最大限度激发市场活力与创新活力——

《关于加强数字政府建设的指导意见》《关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》《关于完善科技激励机制的若干意见》……4月19日，中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过了多项改革文件，释放出持续深化改革的鲜明信号。

就在近日，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领，必将对新形势下深化改革开放，更好利用发挥、巩固增强我国市场资源的巨大优势，全面推动我国市场由大到强转变产生重要影响。

抓好要素市场化配置综合改革试点；全面实行股票发行注册制；落实好外资企业国民待遇……从中央到地方，一系列深化改革开放、优化营商环境的举措，精准施策，不断推进。

百年变局叠加世纪疫情，以高水平对外开放不断打造对外竞争合作新优势——

刚刚结束的博鳌亚洲论坛2022年年会吸引世界目光，再次发出“开放强音”。中国明确将扩大高水平对外开放，深入实施外资准入负面清单，扩大鼓励外商投资范围，优化外资促进服务，增设服务业扩大开放综合试点……

今年以来，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）生效实施；2021年版全国和自贸试验区外商投资准入负面清单施行；跨境电商综试区再扩围至全国132个城市和地区；第131届中国进出口商品交易会线上开幕，吸引境内外参展企业约2.55万家……

在国内外疫情反复、国际局势新变数增多形势下，我国对外经贸面临一些新挑战。保障物流畅通，加快出口退税进度，协调解决外资企业复工复产，推动重大项目加快落地……诸多政策举措积极发力，护航外资外贸平稳发展。

立足当前，着眼长远。中国将以全面深化改革、扩大开放应对压力和挑战，也将为各国提供更广阔的市场机会。

抓好一个“协”字：增强发展平衡性协调性

我国幅员辽阔，各地人口、资源禀赋差异巨大，统筹区域协调发展从来都是一个重大问题。

协调发展，既是手段又是目标，同时还是评价发展的标准和尺度。如同“弹钢琴”，要处理好局部和全局、当前和长远、重点和非重点的关系。

今年以来不确定因素增多，更要深入实施区域重大战略和区域协调发展战略，促进东、中、西和东北地区协调发展，全面推进乡村振兴。

雄安新区，作为推进京津冀协同发展的历史性工程，一季度43个重点项目同时开工，全年将安排重点项目230多个，承载千秋大业的“未来之城”正拔节生长。北京城市副中心，2022年固定资产投资将保持1000亿元规模。

粤港澳大湾区建设再提速。一季度深圳海关“粤港澳大湾区组合港”项目，累计进出口吞吐量达5.4万标箱，同比增长超6倍。3月31日开张的粤港澳大湾区（广东）人才港，为区内人才提供全方位、一站式服务。

国家发展改革委印发《关于推动长江三角洲区域公共资源交易一体化发展的意见》，支持长三角地区率先形成统一的大市场。

围绕推动长江经济带发展，浙江、江苏、云南、湖北等多地近日召开推动长江经济带发展领导小组会议，审议2022年工作要点。浙江印发高质量推动长江经济带发展实施方案（2022—2025），持续推进长江生态保护和绿色发展。安徽发布实施长三角一体化发展规划“十四五”行动方案，推动重大政策、重大事项、重大项目落地。

推动黄河流域生态保护和高质量发展，山东下达专项资金2亿元支持沿黄9市开展生态保护，山西印发“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展实施方案，青海召开相关项目建设推进专题会议……

今年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键一年。不确定因素增多，守住不发生规模性返贫底线、发力乡村振兴面临巨大考验。

对此，今年中央一号文件作出完善监测帮扶机制、促进脱贫人口持续增收、加大对乡村振兴重点帮扶县和易地搬迁集中安置区支持力度、推动脱贫地区帮扶政策落地见效等具体安排。

跨越南北、承东启西、连接城乡。充分发挥这些区域增长极和动力源作用，形成高质量发展的经济布局，将为我国发展提供重要动力。

重在一个“保”字：社会政策兜底民生

保民生，事关大局。越是遇到困难，越要兜住兜牢民生底线。

就业位居“六稳”“六保”之首。面对更为严峻的就业形势，今年中央财政就业补助资金安排617.58亿元，比去年增加51.68亿元。

从研究出台促进高校毕业生等青年就业创业政策举措，到开展公共就业服务进校园、百万见习岗位募集等专项行动，再到组织实施“春风行动”为农民工、脱贫人口提供就业服务……今年以来，我国多管齐下，稳定和扩大重点群体就业。

灵活就业是约2亿群众就业增收的重要渠道，面对疫情带来的困难挑战，各地加快完善灵活就业政策。

广东等省份放开灵活就业人员在就业地参加社保的户籍限制；北京、海南等7省份和7家互联网平台企业正在推进新就业形态就业人员职业伤害保障试点，补齐权益保障的短板。

疫情期间更不能忘记困难群众。今年，困难群众救助补助资金比去年进一步增加，达1546.83亿元。

为降低疫情等因素对百姓生活的影响，加强失业保障力度，在发放失业保险金等常规待遇基础上，向广大失业人员发放失业补助金，向失业农民工发放临时生活补助；加大生活物资保供稳价力度，及时发放补助补贴，简化对低保对象、特困人员和其他低收入群众的救助流程，确保“兜”住最困难群体、“保”住最基本生活。

坚持尽力而为、量力而行，继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金标准。退休人员养老金将迎来“十八连涨”。目前，福建、江苏、海南、西藏、宁夏、贵州、山西等地已公布了城乡居保省级基础养老金上调方案。

“七”头并进：形成稳增长政策合力

面对复杂局面，七大政策形成一个有机整体，“七”头并进汇聚起稳增长的合力。

多重风险挑战下，一季度中国经济迎难前行，总体运行在合理区间。但部分主要指标增速放缓，经济下行压力加大。

既要坚定信心，又要正视困难。“2022年中国经济面临的环境不容乐观，但中国仍有足够政策空间支撑经济稳定增长。”世界银行中国局局长芮泽说。

面对新情况新问题，更加注重协调配合。国务院金融稳定发展委员会日前召开专题会议明确，有关部门要切实承担起自身职责，积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。

“要在实际工作中坚持系统观念，加大政策力度，提高政策精度，形成政策合力，保持平稳健康的经济环境。”国家信息中心经济预测部主任张宇贤说。

围绕经济平稳运行，更需迎难而上、奋力向前。相关权威部门表示，一方面要坚持科学精准、动态清零，尽快控制住本轮疫情；另一方面要抢抓二季度窗口期，落实落细各项稳增长举措，确保经济社会平稳健康发展。

中央财经委员会办公室副主任、财政部副部长廖岷日前表示，统筹疫情防控和经济社会发展、促进经济运行保持在合理区间，相应的政策已经明确，各项措施目前都在按照提前发力、精准施策的要求全力推进，更多政策组合也在研究和储备之中。

“我国产业体系全，超大规模市场空间广，改革开放红利多，经济治理能力强，能够有效应对各种风险挑战。”国家统计局新闻发言人付凌晖说，要继续统筹好疫情防控和经济社会发展，加大宏观政策实施力度，全力稳定宏观经济大盘，努力实现全年预期目标任务。

（新华社北京4月24日电 记者齐中熙、申铖、姜琳、刘夏村、吴雨、谢希瑶、周圆、胡喆）

《 人民日报 》（ 2022年04月25日 08 版）

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