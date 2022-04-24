人民网北京4月24日电 （记者王连香）据交通运输部消息，今日，交通运输部发布《交通运输部关于切实做好春季农业生产服务保障工作的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求，统筹抓好疫情防控和保通保畅工作，紧盯重点领域、抓住关键环节，多措并举、全力以赴做好农资和农产品运输服务保障，为春季农业生产工作提供坚强支撑。

《通知》指出，做好春管春耕，对确保粮食稳产增产、确保粮食和重要农产品供给安全，具有特殊重要意义。当前，部分地区还存在疫情防控层层加码，部分公路、水路通行受阻，运输车辆司机按当地防疫要求长时间隔离，导致农资、饲料、农药等运销“最后一公里”运输受阻，蔬菜、家禽等“菜篮子”产品流通受阻和终端配送困难等突出问题，对春耕生产产生较大影响。各地交通运输主管部门要统筹抓好疫情防控和保通保畅工作，紧盯重点领域、抓住关键环节，多措并举、全力以赴做好农资和农产品运输服务保障，为春季农业生产工作提供坚强支撑。

《通知》要求，巩固骨干路网“大动脉”畅通成果。要持续巩固全国高速公路收费站、服务区和港口码头、航道船闸关闭关停自查自纠工作成果，防止反弹回潮。要积极配合公安、卫生健康等部门，科学合理设置高速公路防疫检查点。防疫检查点应设置在收费站外广场及以外区域，并与出口收费站保持合理间距，防止车辆排队倒灌导致高速公路主线拥堵。要加强公路网监测调度，健全部省站三级调度、路警联动、区域协同公路保通保畅工作机制，及时解决路网阻断和拥堵等问题，全力保障高速公路“大动脉”畅通。

《通知》强调，要确保普通公路特别是农村公路“微循环”畅通。要充分发挥基层一线、广大群众的积极性，及时发现并协调解决路网阻断堵塞问题，严禁擅自阻断或者挖断普通公路特别是农村公路行为。要规范普通公路防疫检查点设置，严禁在普通公路同一区段同一方向设置2个（含）以上防疫检查点。要积极协调相关部门，增加检查人员力量，优化检查方式和流程，提高检查效率。同时，配合公安部门加强交通疏导，减少车辆拥堵缓行。要全面摸查普通公路阻断和“最后一公里”运输受阻等具体情况，在省级物流保通保畅工作领导小组统一领导下，会同公安、农业农村、卫生健康等部门提出针对性措施，并督促地方及时解决，保障普通公路特别是农村公路“微循环”畅通。

《通知》要求，要服务农民有序返乡。要会同农业农村部门结合当地农业生产总体布局和生产经营模式，分析农民返乡出行特点，及时掌握农民返乡需求。根据地方统一部署，对符合防疫总体要求的，通过“点对点”包车等方式运送返乡农民，管控区和封控区可采取闭环运转等方式运送，切实保障农民有序出行。

《通知》指出，要强化运输组织协调。要主动对接农业农村部门，及时了解农机、农资和农产品运输需求，全力做好运输保障工作。已启用重点物资运输车辆通行证的地区，要将化肥、农药、种子等农资及其生产原料、农机及零配件纳入重点物资运输保障范围，优先发放通行证，优先承运、优先装卸、优先查验、优先放行；对需要跨区域转运的农机及配件等，要积极协助农机企业和服务主体办理通行证，“点对点”开展作业服务。对运输化肥等农用物资船舶要实施优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊措施，确保港口航道畅通运转。

《通知》强调，要加强重点物资运输保障。疫情严重地区要依托周边物流园区（枢纽场站、快递园区）、高速公路服务区等，设立启用物资中转调运站、接驳点或分拨场地，实行闭环管理措施和通信行程卡“白名单”管理模式。要推动涉疫地区联防联控机制为农用物资运输港口、航运、代理等作业人员通勤提供必要保障，进出港口的农资集疏运运输车辆实行“港区—公路通行段—目的地”全链条的闭环管理、“点对点”运输。港口企业要充实港口一线作业人员力量，保持港口24小时作业，强化化肥等重要农用物资优先接卸保障，加强与货主、货代企业的对接，督促尽快从港口提离农资。

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