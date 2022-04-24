人民网北京4月24日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，2022年3月23日至25日，第二轮第六批5个中央生态环境保护督察组陆续进驻河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆五个省（区）和新疆生产建设兵团开展督察。截至目前，各督察组已完成下沉工作任务。

据悉，各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索，深入基层、深入一线、深入现场。通过下沉工作，查实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题，目前已分两批公开曝光10个典型案例。各督察组坚持以人民为中心，把推动解决群众反映突出的生态环境问题作为下沉工作的重中之重，现场抽查群众举报问题的整改落实情况，并与群众面对面交流，听取意见建议。下沉工作进一步传导了生态环境保护工作压力，并通过回访，得到了群众的理解和支持。

经过督察双方共同努力，一批群众身边的生态环境问题得到解决，一批整改不到位甚至污染反弹的问题得到查处，一批生态环境违法行为得到及时纠正。截至4月22日晚22时，各督察组共收到群众来电、来信举报14410件，受理有效举报12425件，经梳理合并重复举报，累计向有关省（区）和兵团转办10445件。有关省（区）和兵团已办结或阶段办结5772件。其中，立案处罚1127家，立案侦查59件；约谈党政领导干部239人，问责党政领导干部188人。

第二轮第六批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、高雷)