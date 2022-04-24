人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

第二轮第六批中央生态环境保护督察完成下沉工作任务

2022年04月24日14:54 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月24日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，2022年3月23日至25日，第二轮第六批5个中央生态环境保护督察组陆续进驻河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆五个省（区）和新疆生产建设兵团开展督察。截至目前，各督察组已完成下沉工作任务。

据悉，各督察组根据前一阶段督察掌握的情况和聚焦的问题线索，深入基层、深入一线、深入现场。通过下沉工作，查实了一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题，目前已分两批公开曝光10个典型案例。各督察组坚持以人民为中心，把推动解决群众反映突出的生态环境问题作为下沉工作的重中之重，现场抽查群众举报问题的整改落实情况，并与群众面对面交流，听取意见建议。下沉工作进一步传导了生态环境保护工作压力，并通过回访，得到了群众的理解和支持。

经过督察双方共同努力，一批群众身边的生态环境问题得到解决，一批整改不到位甚至污染反弹的问题得到查处，一批生态环境违法行为得到及时纠正。截至4月22日晚22时，各督察组共收到群众来电、来信举报14410件，受理有效举报12425件，经梳理合并重复举报，累计向有关省（区）和兵团转办10445件。有关省（区）和兵团已办结或阶段办结5772件。其中，立案处罚1127家，立案侦查59件；约谈党政领导干部239人，问责党政领导干部188人。

第二轮第六批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
第二轮第六批中央生态环境保护督察完成下沉工作任务
　　人民网北京4月24日电 （记者王仁宏）据生态环境部消息，2022年3月23日至25日，第二轮第六批5个中央生态环境保护督察组陆续进驻河北、江苏、内蒙古、西藏、新疆五个省（区）和新疆生产建设兵团开展督察。截至目前，各督察组已完成下沉工作任务。…
超许可取水、无证非法取水……水利部约谈8个省级及所辖的11个县级水行政主管部门
　　人民网北京4月24日电 （记者王仁宏）近日，水利部监督司会同水资源司等有关单位，采取视频会议的方式，对2021年水资源管理监督检查中发现问题较多的天津、河北、山西、内蒙古、海南、云南、西藏、新疆共8个省级水行政主管部门及所辖的11个县级水行政主管部门进行了约谈。 会上通报了被约谈地区发现的典型问题，如：超许可水量取水、未取得取水许可证非法取水、未经水资源论证审批取水许可、未依法足额缴纳水资源费、取用水统计或计量不规范等。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部