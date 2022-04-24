人民网北京4月24日电 （记者王仁宏）近日，水利部监督司会同水资源司等有关单位，采取视频会议的方式，对2021年水资源管理监督检查中发现问题较多的天津、河北、山西、内蒙古、海南、云南、西藏、新疆共8个省级水行政主管部门及所辖的11个县级水行政主管部门进行了约谈。

会上通报了被约谈地区发现的典型问题，如：超许可水量取水、未取得取水许可证非法取水、未经水资源论证审批取水许可、未依法足额缴纳水资源费、取用水统计或计量不规范等。8个省级水行政主管部门分管领导和11个县级水行政主管部门负责同志分别做表态发言，将对标对表党中央、国务院决策部署和水利部要求，以本次约谈会为警示，深刻反省，对照突出问题全面开展排查整治。部分地区还表示要对相关责任单位和责任人严肃追责，督促有效履行监督职责，不断提高水资源管理水平。

会议强调，一要提高政治站位，把思想和行动统一到党中央决策部署上来，强化“四个意识”，全面落实水资源刚性约束要求，履行好各级水行政主管部门管水治水的政治责任。二要坚持以问题为导向，认真剖析问题原因，找到症结所在，对水资源管理薄弱环节加大监管和执法力度，确保问题整改到位。三要充分发挥问责追责的警示震慑作用，对严重问题、长期整改不到位等问题分类分级处置，切实传导压力，落实整改责任。

下一步，水利部将继续组织开展2022年水资源管理监督检查工作，并对近几年发现问题较多的地区开展“回头看”，充分利用监督利剑，全面执行水资源刚性约束要求，推动最严格水资源管理制度各项措施落实落地。

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