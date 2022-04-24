人民网北京4月24日电 （记者王连香）据交通运输部官网消息，国家税务总局、公安部、财政部、交通运输部、商务部、文化和旅游部、人民银行、海关总署、外汇局、银保监会十部门联合印发《关于进一步加大出口退税支持力度促进外贸平稳发展的通知》（以下简称《通知》），《通知》表示，要进一步加大助企政策支持力度，提升退税办理便利程度，优化出口企业营商环境。

《通知》公布，企业申报退税的出口业务，因无法收汇而取得出口信用保险赔款的，将出口信用保险赔款视为收汇，予以办理出口退税。对出口产品征退税率一致后，因征退税率不一致等原因而多转出的增值税进项税额，允许企业转入进项税额予以抵扣。同时，扩大境外旅客购物离境退税政策覆盖地域范围。优化退税商店布局，推动更多优质商户成为退税商店，形成更大规模集聚效应。积极推行离境退税便捷支付、“即买即退”等便利措施，促进境外旅客在华旅游购物消费，推动离境退税规范发展。

《通知》表示，将持续精简出口退税环节报送资料，支持引导出口企业采用“非接触”方式办理口岸和跨境贸易领域相关业务。原则上出口企业通过网上渠道提交申报电子数据后，即可申请办理出口退税申报等事项，无需提交纸质资料。

《通知》指出，在2021年正常出口退税平均7个工作日办结的基础上，进一步压缩出口退税办理时间，2022年压缩至6个工作日内。帮助企业提高出口业务办理效率，支持跨境电商健康持续创新发展，引导外贸综合服务企业健康成长。

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