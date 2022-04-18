人民网记者 栗翘楚

货物贸易进出口规模接连跨过5万亿、6万亿美元两大台阶；全年实际使用外资首次突破万亿元，同比增长14.9%。2021年，外贸外资稳中向好，彰显中国高水平对外开放成色。当前，百年变局和世纪疫情叠加，中国市场、中国机遇如何有效吸引外资，一系列政策举措如何提振外企信心？在博鳌亚洲论坛2022年年会即将召开之际，“外企看中国”系列报道从市场、政策、机遇三个角度，采访专家学者、外企代表，共议外贸外资行稳致远。

3月14日，一批进口大型游乐设施在海口港海关顺利通关放行，涉及货值87.5万欧元，减免税款124.8万元人民币，这是海南自由贸易港自用生产设备“零关税”政策升级后的“首票”落地。

开放的中国大市场，必将为各国企业在华发展提供更多机遇。今年政府工作报告提出，要深入实施外资准入负面清单，落实好外资企业国民待遇。扩大鼓励外商投资范围，支持外资加大中高端制造、研发、现代服务等领域和中西部、东北地区投资。优化外资促进服务，推动重大项目加快落地。

多位在华外企代表、业界专家在接受人民网记者采访时表示，中国不断扩大对外开放，持续拓展对外开放范围、领域和层次，积极优化营商环境，有助于世界各国共享中国经济发展机遇。

持续优化营商环境 制度红利不断释放

改革开放以来，随着经济的快速发展，中国持续改善营商环境。近年来，中国以参与世界银行全球营商环境评估为抓手，通过加快融入新发展格局、深入推进“放管服”改革，营商环境全球排名持续提升。2021年，在世界银行发布的《2020年营商环境报告》中，中国营商环境全球排名升至第31位，连续两年跻身全球优化营商环境改善幅度最大的十大经济体。

“良好的营商环境是开放发展的‘软实力’，对企业生存与发展起着至关重要的作用。”完美公司有关负责人表示，外资企业是连接中国和世界的重要纽带，在外部环境日趋复杂的大背景下，中国坚持稳增长、注重高质量发展，加快构建新发展格局，将有力促进外资企业在华投资，一系列税费优惠政策措施也正转化为外资企业发展的信心和创新的动力。

中国信息协会常务理事兼新经济研究院院长朱克力表示，近年来，中国在对外开放方面的新成色，主要体现在扩大高水平开放、多措并举稳定外贸、保障产业链供应链稳定、加大吸引外资力度等多个方面。

与此同时，中国正加速从以商品、要素为内容的流动型开放向以机制、规则为取向的制度型开放转变，形成与高质量发展同频共振的高水平开放型经济新体制；主动对标高标准国际经贸规则，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展；继续扩大高水平对外开放，推动制度型开放，落实好外资企业国民待遇，吸引更多跨国公司投资，加快重大外资项目落地，推动共建“一带一路”高质量发展。

新需求催生新业态 外企加大布局中国市场

3月3日，11万件家居用品从位于青岛前湾综合保税区的青岛邦达吉通国际物流有限公司全球“中心仓”发往海外。这批货物来自国内各地，在综合保税区内根据国外客户需求进行整合，运抵海外市场后无需进行二次分货，直接进入大型商超销售。

据了解，目前已有5家国外企业选择将全球“中心仓”落户青岛前湾综合保税区，每年从“中心仓”出境的集装箱近1万个，依托口岸优势在黄岛海关辖区注册的进出口企业已达近1.5万家。

从贯彻落实《外商投资法》，到持续优化外商投资准入负面清单，再到跨境电商等新业态、新模式的快速发展等政策红利，不仅释放了中国坚持对外开放的积极信号，也提振了外商投资企业开拓中国市场的信心和积极性。

“我们切身感受到了中国的营商环境在不断优化。在短短不到一年的时间里，达能青岛工厂便实现了改造升级和产品上市，这不仅是‘中国速度’的体现，更是营商环境在不断开放和优化的最好证明。”达能大中华区、北亚与大洋洲地区总裁谢伟博表示，近年来，公司不仅充分发挥自贸区、跨境电商综试区的优势，积极参与进博会、消博会等重要双循环平台，持续不断地将全球更多先进健康产品、营养解决方案和健康理念带给中国消费者，也不断升级本土供应链体系，助力畅通国民经济内循环。

近年来，中国数字经济发展迅猛，根据《数字中国发展报告（2020）》显示，我国数字经济总量跃居世界第二，成为驱动经济高质量发展的核心关键力量。

毕马威中国首席经济学家康勇认为，近年来，随着中国消费结构持续升级，线上零售、直播电商等消费新业态新模式不断涌现。随着消费者更加青睐智慧、绿色、健康的生活方式，绿色智能消费以及养老托育、家政等服务消费潜力巨大。一方面，要充分挖掘中国农村市场消费潜力，加强县域商业体系建设，发展农村电商和快递物流配送，积极推进消费市场下沉；另一方面，抓住绿色消费市场的新方向，加快新能源汽车推广应用等。

以点带面 高水平对外开放跑出“加速度”

从消博会、服贸会、广交会、进博会四大平台持续发力，到中国自贸区不断扩大；从“六稳”“六保”，到构建“双循环”新发展格局，面对单边主义、保护主义逆流，中国坚定不移全面扩大开放，建设更高水平开放型经济新体制，与世界共享机遇。

豪瑞集团全球合作伙伴负责人刘利嘉表示，作为全球第二大经济体、世界上工业体系最为健全的国家，中国在全球的经济和社会活动中扮演着举足轻重的角色。在此背景夏，与发达国家的经贸联系非常紧密，同时，在“一带一路”的合作背景下，中国也和非洲、南美洲，以及中东地区的国家不断巩固贸易交往。

商务部研究院副院长崔卫杰表示，从高水平开放角度来看，政府工作报告明确要求，改革开放政策要激活发展动力，这进一步明确了改革开放工作的重要性，并作出明确部署。一方面，要坚定不移深化改革，通过加快转变政府职能、促进多种所有制经济共同发展等任务，构建高水平社会主义市场经济体制，更大激发市场活力和发展内生动力；另一方面，要持续扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。

在ABB电气中国总裁赵永占看来，中国进一步扩大对外开放、改善营商环境，让企业在公平、公正的商业环境下合理竞争，吸引了更多外部高端资源加速向中国集聚。他表示：“展望未来，中国将继续扩大开放、优化营商环境、促进高质量发展的美好前景，以及中国经济在统筹疫情防控和社会经济发展过程中所展现出的强大韧性和活力，都让我们对中国市场更加充满信心。”

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(责编：杨曦、吕骞)