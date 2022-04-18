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国家统计局：有条件、有能力、有办法确保我国能源安全可靠稳定供应

2022年04月18日14:01 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者杨曦）今日，在国新办举行的“一季度国民经济运行情况新闻发布会”上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍，一季度，煤油气电等主要能源产品产量持续增长，我国能源供应总体稳定。

针对近期国际能源供应偏紧、商品价格上涨较快这一情况，付凌晖表示，国际能源市场不稳定性增加，我国能源安全保障面临一定压力，但我们有条件、有能力，也有办法确保我国能源安全可靠稳定供应。主要体现在以下几个方面：

一是原煤生产保持较快增长。煤炭生产企业深入落实煤炭增产保供任务，加快释放煤炭优质产能，有效增加煤炭供给。一季度，规模以上工业原煤产量达到10.8亿吨，同比增长10.3%。

二是油气生产稳定增长。油气增储上产力度不断加大，一季度，规模以上工业原油产量同比增长4.4%，天然气产量同比增长6.6%。

三是电力生产持续增长。一季度，规模以上工业发电量同比增长3.1%，其中清洁能源发电同比增长8.3%，拉动规模以上工业发电量增长2.1个百分点。

“下阶段，要按照党中央、国务院决策部署，进一步落实已出台的能源保供稳价政策措施，积极增加煤油气电等主要能源产品供给，积极应对国际能源价格上涨所带来的风险，坚决守好民生用能底线，确保能源安全稳定供应和经济社会平稳健康发展。”付凌晖说。

(责编：杨曦、吕骞)

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