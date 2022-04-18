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抓好季节性安全工作 铁路部门：加强路外安全环境整治

2022年04月18日13:49 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团消息，近期，铁路各单位各部门坚持把扎实开展安全生产大检查的成效体现在安全专项整治行动中，着力抓好季节性安全工作防范安全风险，坚决确保高铁和旅客列车安全万无一失。

针对北方春融、南方进入雨季的实际，中国国家铁路集团组织各单位认真开展防洪防汛风险研判和防洪检查整治工作，加快推进防洪预抢和水害复旧工程，对防洪关键点和薄弱环节采取预防性加固措施，持续做好陈旧挡护设施整治，加大周边环境隐患治理力度，切实提升设备防灾能力，合理确定Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级防洪地点。

北方各铁路局重点排查春融塌陷情况，南方各铁路局积极推进防洪隐患排查整治，全面提高防洪防灾能力。各单位严格落实汛期行车安全措施，强化车机工调“四位一体”联防联控，杜绝盲目臆测放行列车，坚持水害件件分析，全面提升防洪安全保障能力。

在做好防洪工作的同时，铁路部门有序推进设备春检春鉴，保证设备质量稳定可靠。机辆系统根据机车、动客车春季整修工作安排，严格落实整修范围和标准，提前防范季节性惯性故障，消除关键部位质量隐患。各铁路局进一步加强高铁安全管控，严格落实作业审批、作业回检制度，精细化做好设备检修，坚持对线路晃车、断轨等重点安全信息做到件件分析。

春季大风天气多、农耕生产忙，铁路部门加强路外安全环境整治，加密高铁雨棚、桥上电缆槽、沿线轻飘物检查巡视频次，严防异物上道；严格道口安全管理，防止路外人员、牲畜上道；及时排查线路两侧农田烧荒、焚烧秸秆等问题隐患，认真开展消防安全专项检查整治，筑牢消防安全防火墙。

(责编：王连香、吕骞)

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