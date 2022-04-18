人民网北京4月18日电 （记者杨曦）国家统计局今日公布数据显示，1—3月份，全国房地产开发投资27765亿元，同比增长0.7%；其中，住宅投资20761亿元，增长0.7%。商品房销售面积下降13.8%，商品房销售额下降22.7%。

国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖在国新办举行的“一季度国民经济运行情况新闻发布会”上表示，在销售下降的情况下，房地产投资保持一定增长，主要是由于以下几个方面的因素：

一是保交付等相关政策的作用。去年底以来，各地区坚持“保交付、保民生、保稳定”，积极推动前期停建缓建的房地产项目复工复产，推进在建项目的建设。一季度，施工期在一年以上的房地产项目，投资增长速度超过10%。随着房地产项目施工建设推进，一季度，房地产开发投资当中建筑安装工程投资同比增长0.9%，拉动房地产投资增长超过0.5个百分点。

二是土地购置费计入的影响。房地产开发投资中，前期发生的土地购置费是随着房地产施工建设逐步计入，相应也支撑了房地产投资的增长。一季度，土地购置费同比增长0.6%，拉动房地产开发投资增长超过0.1个百分点。

还要看到，尽管房地产销售下降，但是房地产销售总额仍然大于房地产投资总额，房地产销售仍然能够在一定程度上支撑投资。同时，房地产投资保持增长还受到价格因素的影响。今年以来，建筑材料、工程安装等价格涨幅较高，一定程度推高了房地产投资的名义增速。

“从历史上看，房地产投资和商品房销售的增长关系总体保持了同向变化，但是房地产投资增长变化明显要小于商品房销售。主要是由于房地产项目一旦开工建设，房地产企业一般会持续推进项目建设，从而保证项目销售的回款，相应房地产投资相对于销售具有一定的稳定性。因此，即便在市场销售低迷甚至出现下降的情况下，房地产投资仍然有可能保持一定增长。比如，在2012年、2014年和2015年，都曾经出现过这种情况。”付凌晖说。

对于下阶段房地产走势，付凌晖认为，尽管当前房地产销售在下降，但是也要看到，随着多地适度放开限购限售，降低公积金使用门槛，加快购房贷款审批等，部分城市的住房需求有所释放，销售面积降幅有所收窄。下阶段，各地坚持“房住不炒”，持续稳地价、稳房价、稳预期，完善房地产市场长效机制，积极满足合理住房需求，全国商品房销售下行的态势可能得到缓解。随着长租房市场不断完善，保障房建设加快推进，房地产市场有望逐步趋稳。

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