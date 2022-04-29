人民网北京4月29日电（记者王仁宏）4月29日上午，住房和城乡建设部工程质量安全监管司和建筑市场监管司联合召开房屋市政工程安全生产治理行动工作推进会。会议深化落实治理行动总体要求和治理行动动员视频会议精神，总结治理行动动员部署阶段工作情况，推进排查整治阶段相关工作。督促指导各地将治理行动抓实落细，坚决稳控安全生产形势。

会议通报了治理行动动员部署阶段工作情况。截至目前，各省（自治区、直辖市）住房和城乡建设主管部门和有关部门均制定了治理行动实施方案，并向基层、一线延伸，有123个地级市和405个区（县）细化本地区实施方案。各地统筹疫情防控和安全生产，加强组织领导，主动沟通协调，成立工作专班，部署开展隐患排查，有序推进各项任务落实、落地。

会议指出，加强建筑市场和施工现场两场联动，是做好安全生产工作的重要举措，要将市场秩序整顿和安全责任落实一体部署、一体检查、一体推进。要严厉打击违法违规行为，加大公开通报力度，落实安全生产“一票否决”制度。要加强建筑工人实名制管理，完善监测预警功能，实现全覆盖和统一管理。要积极推动建造方式转型，关心关爱农民工，降低施工现场安全生产风险。这次治理行动，既要紧盯重大事故隐患，又要严查违法违规行为，真正做到市场和现场高效、高质量联动。

会议要求，要强化企业主体责任落实，将治理行动的各项要求落到每个企业、每个项目和每名从业人员。要压实属地监管责任，省级主管部门要督促市县级住房和城乡建设部门尽快制定实施方案，梳理本地区安全生产管理情况，摸清工程底数，制定详细检查计划，确保7月底前完成全覆盖排查，及时上传检查结果。要扎实开展重大事故隐患排查治理。加强对《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》的学习和宣贯，在排查整治阶段，严格依据《判定标准》开展检查。要统筹做好经济发展、疫情防控和安全生产工作。坚决抓好建筑施工行业从业人员疫情防控工作，疫情严重的地区要主动帮助企业解决实际困难，保证疫情期间企业安全生产许可证和企业主要负责人、项目负责人、安全生产管理人员及特种作业人员安全证书接续工作。

会议提出，要全面抓好住房和城乡建设领域安全生产工作。继续做好“两违”专项清查工作，切实扛起防范化解风险隐患的政治责任，坚决防止“两违”建筑隐患变成事故。要按照国务院安委办召开的五一假期安全防范视频会议精神，切实加强住房和城乡建设领域安全风险防范，主要领导要亲力亲为，深入一线，加强监督检查。

会议强调，各地要认真履职尽责，严格落实治理行动各项要求，严格落实治理行动动员视频会议精神，严格按照规定的时间节点有序推进各项任务，切实做到消隐患、压事故、保安全，坚决稳控住房和城乡建设领域安全生产形势，确保一方平安，以扎实抓好治理行动的工作成效，迎接党的二十大胜利召开。

(责编：王仁宏、吕骞)