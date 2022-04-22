顾阳

原标题：警惕对建设统一大市场的认识误区

社会上对于统一大市场的认识仍存有不同声音，对于统一大市场的理解存在误区，有必要对一些不准确甚至是错误的观点进行纠偏。推动统一大市场建设是深化市场取向的改革，更是为了提升市场效率，发挥我国超大规模市场优势。应促进地方政府转换观念，更加重视在比较优势的发挥中找到突破口，更加重视在优化营商环境过程中激发市场活力。

近日，《中共中央 国务院关于加强建设全国统一大市场的意见》正式印发，“全国统一大市场”迅速成为社会热点话题。有专家学者从理论视角对如何建设统一大市场进行解读，也有市场主体从产业维度对加强建设统一大市场提出建议，还有消费者从切身感受出发表达了对统一大市场的期盼。

各方关注度如此之高，一定程度上反映出建设全国统一大市场的必要性和迫切性。与此同时，我们也注意到，社会上对于统一大市场的认识仍存有不同声音，特别是对于统一大市场的内涵、目标及实现路径存在理解误区，有必要对一些不准确甚至是错误的观点进行纠偏。

“建设全国统一大市场，意味着计划经济的回归”是一个比较有代表性的错误观点。持这种观点的人认为，建设全国统一大市场中的“统一”，就是重新用统一的中央计划来主导市场。显然，这是简单地把“统一”与“计划”画了等号。

事实上，建设全国统一大市场，不仅与计划经济没有任何关系，恰恰相反，其初衷正是要打破各种壁垒，比如企业之间的规模壁垒、地区之间的区域壁垒以及各种隐性制度壁垒等，通过打通制约经济循环的关键堵点，促进要素资源在更大范围内畅通流动。换言之，推动统一大市场建设是深化市场取向的改革。

不仅如此，建设全国统一大市场还是建设高标准市场体系、构建新发展格局的基础支撑和内在要求。党中央审时度势提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，一个基本前提就是要拥有一个全国性的、统一的大市场，而不时发生的“肠梗阻”带来的市场扭曲和效率低下，只能让我国超大规模市场优势和效力大打折扣。

当前，我国区域发展客观上存在着不均衡、不协调的情况。对此，社会上存在一种担忧：建设全国统一大市场，是否意味着在统一的市场标准和规制下，地方政府就可以“躺平”？

在我国，地方政府的主要职责就是要保民生、保就业，同时通过增加财政收入来提高公共服务能力。但各地发展的自然禀赋不同，基础条件也各不一样，建立统一大市场既不会一蹴而就，也不会齐头并进，如果在各地简单地套用一套制度体系甚至搞“一刀切”，不仅会让一些地方“削足适履”形成伤害，还会导致部分地区失去创新发展的动力。这显然不是各方愿意看到的。

在市场经济条件下，真正的区域竞争应该是建立在统一市场规则和监管标准下的竞争。基于上述考虑，《意见》明确提出了“优先开展区域市场一体化建设”的要求，强调在维护全国统一大市场的前提下，结合京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域重大战略的实施，推动先行先试并形成可复制推广的制度成果。这意味着，要避免通过市场分割、地方保护来强化区域之间的竞争，同时要通过加快推动全国统一大市场建设，促进地方政府转换观念，更加重视在比较优势的发挥中找到突破口，更加重视在优化营商环境过程中激发市场活力。

当前外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济面临新的下行压力，中央把稳增长放在更加突出的位置上，许多工作均强调要“先立后破”。恰恰在建设全国统一大市场上，文件明确提出了“立破并举”的工作原则，这充分体现了中央层面用改革的“破”为经济的“立”与“稳”保驾护航的决心和信心。推动全国统一大市场建设，难免会遭遇某些阵痛或挫折，但只要我们凝聚共识、形成合力，就一定能按照既定的目标稳步前行。

(责编：罗知之、陈键)