原标题：人民币对美元汇率跌回6.4元时代，未来怎么走？

近期，人民币汇率走势受到关注。

人民币对美元汇率跌回6.4元时代

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2022年4月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4596元。这较上一交易日下调498个基点。

而在3月初，人民币对美元汇率中间价曾经逼近6.2元时代。跟3月1日的6.3014相比，一个多月来，人民币对美元汇率中间价已经下调了1582个基点。

此外，在岸人民币、离岸人民币对美元汇率均跌回6.4元时代。其中，4月22日，离岸人民币对美元一度跌破6.50，创2021年8月23日以来新低。

同时，美元走强，衡量美元对六种主要货币的美元指数自4月以来不断上涨，目前已经站上100关口。

人民币对美元汇率为何回调？

一般来说，美元指数强弱与人民币等非美元货币具有反向关系，你强我就弱，你弱我就强。

近期，伴随美联储加息预期的进一步加强，美元指数进入4月后持续攀升。在美元指数强势的带动下，包括日元、韩元、新加坡元在内的主要亚洲货币对美元都出现了下跌，离岸人民币汇率受到了波及。

其中，日元贬值更是冲上了热搜，日元对美元汇率一度跌至约129，创20年左右新低。从3月初至今一个多月时间内，日元相对美元已经贬值超过10%。

美元走强，自然就影响其他非美货币汇率回调。

此外，中美10年期国债利差自2010年以来首次出现倒挂。分析认为，随着中美利差收窄，国际金融市场波动会对人民币造成贬值压力。

中国外汇投资研究院院长谭雅玲对中新财经表示，自美元与人民币10年国债收益率倒挂呈现，人民币偏贬倾向逐渐强化。与美元关联差异比较产生的未来布局变化、资金转场效益以及利率未来期待或是短期贬值主因。

2022年来人民币汇率双向波动增强

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英4月22日在新闻发布会说，今年以来，截至昨天，美元指数上涨4.2%，欧元、英镑、日元对美元贬值幅度都在4%-10%之间。在这种情况下，人民对美元汇率交易价略贬1.2%，昨天4点半的收盘价是6.45。从多边汇率看，中国外汇交易中心的人民币汇率指数上涨了2.4%。所以，人民币稳健性是比较好的。

同时，人民币汇率保持了双向波动，1、2月份总体升值，3月份以来有所贬值。从隔日的波动方向看，一季度人民币升值天数占52%，贬值天数占48%，相对均衡；人民币对美元汇率最高价和最低价之间的波动幅度是1.1%，充分体现了国内外汇供求和国际市场的变化。

中银证券全球首席经济学家管涛20日在做客中新财经《中国经济“新”观察》视频访谈时指出，最近这两天人民币汇率有所调整，但要考虑到美元指数已经突破了100。人民币对美元的汇率现在在6块4左右，2020年的时候美元指数破100的时候，人民币在7块多。所以人民币仍然走得比较坚挺，并不是目前的主要制约。

人民币汇率未来走势如何？

中金公司研报指出，从美元对人民币双边汇率看，从2015年“8·11汇改”至今的平均价格水平在6.65-6.70之前。当前人民币的汇率水平仍处于偏强一方，今后长期存在向中枢回归的可能性。

该研报还指出，长期看，中国的经济基本面支持人民币汇率的估值中枢长期保持在合理均衡的水平上基本稳定。这就意味着，人民币既没有长期贬值的基础，也没有长期升值的基础。在短期弹性增加，双向波动加剧的背景下，人民币汇率中长期仍会有均值回归的逻辑。

中信证券分析师明明指出，整体而言，疫情冲击导致的供应链扰动以及美元偏强走势会对人民币短期造成一定压力，人民币弹性增大，但基础性账户(经常性账户+直接投资)对人民币仍有支撑，因此无需对人民币贬值产生过度担忧。

谭雅玲预计，人民币波动区间扩大、趋势性明朗以及阶段性迂回将是今年主要特点。相比较经济前景长期化、政治格局稳定性以及市场开放自由性，人民币长期魅力并未改变。

中国民生银行首席研究员温彬对中新财经表示，人民币汇率总体预计还是在合理均衡水平上双向波动。所以对中国的进出口外贸企业来说，不要对赌人民币的升贬，是要做好汇率风险的管理，确保企业正常的生产经营。(李金磊)

(责编：张文婷、杨迪)