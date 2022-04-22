人民网北京4月22日电 （记者夏晓伦）气候变化是当今时代的最大挑战之一。我国“十四五”规划纲要明确指出，实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。

记者梳理发现，截至目前，全国多地已经公布了各自的“双碳”工作纲领性文件。其中，碳排放峰值预测成为助力实现“双碳”目标的一个重要方面，将对今后各地的经济社会低碳绿色发展起到重要作用。

记者就此问题采访了国家社科基金丛书《新常态下中国碳排放峰值预测及减排对策研究》）（以下简称《对策研究》）作者华北电力大学教授、博士生导师李伟和硕士生导师卢灿。“碳排放峰值预测不是目的，预测是为了决策。”李伟表示，碳排放达峰是中国能源变革的关键节点，是低碳绿色发展的标志性转折，是中国经济能源环境可持续发展的重要里程碑，将会对中国生态文明建设产生深远影响，具有重要意义。

李伟进一步阐释：“我国虽然明确了峰值目标，但并没有给出碳排放达峰时的具体峰值水平区间。基于不同发展情景对中国碳排放峰值进行预测，主要意义是预测分析在各种可能情况下，中国碳排放何时达峰以及峰值量是多少。从区域和行业视角预测最有可能的达峰时间和达峰量，为科学合理制定减排政策提供决策依据和参考。”

对此，卢灿提出三点建议：一是对中国整体和不同行业预测出现的各种可能情况进行综合影响分析，研究评估每种可能情况对经济社会发展产生的综合影响；二是由于不同区域和行业的资源禀赋以及技术水平等因素存在差异，碳达峰时间和峰值量也存在差异，需要正视这些差异并从宏观层面系统考量；三是通过预测以及对预测结果产生的影响进行全面分析，目的是探究一条社会减排成本最小的达峰路径，以及实现该路径所需的各项政策支持。

那么，该采取何种经济手段、市场机制和政策措施助推“双碳”实现？李伟和卢灿均认为，应避免出现不切实际的“抢达峰”和人为的“冲高峰”，科学统筹规划区域和行业碳峰值。

据了解，《对策研究》预测了中国华东、华北、华南、华中、西南、西北和东北七大区域共计30个省级行政区，以及农业、煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、金属矿采选业等16个行业的碳排放峰值，并分别对逐一省区和单个行业的达峰过程及达峰后碳排放量的波动趋势进行了具体分析。

在此基础上，《对策研究》分别提出了经济发展优先型情景、成本节约优先型情景、能源改革优先型情景、减排优先型情景、综合发展优先型情景下中国整体碳排放达峰方案、30个省区碳排放达峰方案以及行业碳排放达峰方案。

“《对策研究》还分析了不同的情景方案相对于基准情景的作用效果，分别从宏观经济角度、部门产出、投资及价格变动角度、居民生活角度角度、能源消费和碳排放强度角度进行了分析，探究了新常态下中国实现碳排放达峰的综合效果。”李伟表示，经过不同层面的比较分析，相应的峰值水平保持在118.26亿吨，是符合综合型可持续发展的可行性方案。

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