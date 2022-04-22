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业界：“直播＋”打破沟通壁垒 使技术更好服务生活

王绍绍
2022年04月22日19:06 | 来源：人民网
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近年来，网络直播在促进灵活就业、服务经济发展等方面发挥了重要作用。当下，线上直播广受关注，“直播+”成为媒体融合发展中不可或缺的元素。直播作为一个“新事物”，应用到各行业、各场景中，常被称为“直播+”，延伸出各种直播内容：直播带货、教育直播、医疗直播等等……

“直播带货”“电商”的出现对现代农业的发展起到了“弯道超车”的作用。中国人民大学农业与农村发展学院教授孔祥智在接受采访时表示，“数字农业”的出现使得农业与其他产业的距离大大缩短，技术越新，对欠发达产业和欠发达地区起的作用越大，其中“短视频+直播”这种方式对贫困地区农业发展起到了尤为显著的推动作用，数字技术的加持让很多偏远、贫困地区的产品能够“走出去”了。

此前，米络星集团在KK直播平台发起“K橙布公”行动，组织百名网络主播赶赴江西瑞金与当地果农联动开展全网直播，同时，通过创新品牌“K鲜森”、改造供应链、培训等方式促进当地脐橙产业升级，在2个月内带动赣南脐橙销售突破400万斤。

业内专家认为，短视频、直播这种销售方式打破了生产者和消费者之间的沟通壁垒，改变了传统模式下多环节串联、利润叠加的销售模式。不仅解决了贫困地区农产品销售问题，还保障了生产者和消费者应有的权益。

“直播+”的意义不仅在于创新，更在于服务，让技术服务于生活，解决现实中存在的问题。米络星集团董事长刘琼认为，当人们因为特殊情况无法出门、无法社交，人的物理位置可以不变，“直播+”就成为了沟通的手段和工具，帮助维持社会正常运行、经济正常发展，上学、上班、看病等等很多都可以通过网络直播解决。

在刘琼看来，自2016直播元年起，各类直播平台迅猛发展，自疫情发生以来，工业、农业、服务业的发展都受到了一定程度的影响。这个时候，“直播+”在困境中凸显出它的独特优势，帮助疫情下行业间中断的联系再度恢复，“云直播”让学生可以恢复上课，公司可以恢复办公，“直播+带货”也迅速崛起。

“当人们因为特殊情况无法出门和社交，人的物理位置不变的情况下，‘直播+’就成为了沟通的手段和工具，帮助维持社会正常运行、经济正常发展，上学、上班、看病等很多问题都可以通过网络直播解决。”刘琼说。

刘琼介绍，米络星集团作为一家拥有音视频核心专利技术与知识产权的国家级高新技术企业，在音视频领域拥有近10年的技术沉淀，并在直播产业上下游积累丰富的经验和资源。随着技术不断发展创新，米络星集团近年来持续加码RTC、VR、AR等技术开发，构建虚拟现实技术服务框架，探索创新元宇宙在“直播+”互动平台中的应用，为元宇宙多元化场景落地创造更多可能。

“我们从行业瓶颈出发，定制行业解决方案，满足多类型企业个性化发展的需求。目前已经涉及娱乐直播行业、新零售、政务行业、智慧文旅、医疗健康、金融保险等多个领域。”刘琼说。

与此同时，业内专家表示，需要注意的是，网络直播营利行为也存在网络直播平台管理责任不到位、商业营销行为不规范等问题，应进一步规范网络直播营利行为、促进行业健康发展。

(责编：王连香、吕骞)

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