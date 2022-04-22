人民网北京4月22日电 （记者乔雪峰）4月22日，中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合发布了2021年消费品市场发展环境和趋势报告，报告指出，2021年我国消费品市场呈现八大趋势变化，消费品市场总体保持平稳恢复的增长态势。

中华全国商业信息中心主任李殿禹表示，随着防控措施更加科学有效，消费者对线上渠道的依赖程度有所降低，餐饮收入与商品零售均实现两位数增长，便利店等零售业态实现较快增长，城乡消费在融合发展中实现齐头并进。

2021年，社会消费品零售总额44.1万亿元，同比名义增长12.5%，两年平均增长3.9%。扣除价格因素，社会消费品零售总额实际增长10.7%。李殿禹表示，从两年平均增速来看，一至四季度两年平均增速分别为4.2%、4.6%、3%和4%，我国消费品市场保持平稳恢复的增长态势。

数据显示，2021年我国实物商品网上零售额10.8万亿元，增长12.0%，增速较上年放缓2.8个百分点，占社会消费品零售总额的比重为24.5%，占比较上年下降0.4个百分点。

李殿禹指出，在客流恢复和低基数效应的推动下，2021年线下实体店消费品零售额同比大幅增长12.7%。其中，前3月增速较高，4-7月份在同期低基数效应减弱的情况下，增速逐渐放缓。8-12月份，尽管有疫情、汛情等负面因素的影响，但总体来看增速比较平稳。

“2021年，随着县域商业体系建设进入新发展阶段，农村商业体系进一步健全，城乡消费在融合发展中实现齐头并进。”李殿禹表示，2021年城镇社会消费品零售总额同比增长12.5%，乡村社会消费品零售总额同比增长12.1%，其中，除1-2月份就地过年因素使得城镇增速较高外，3-12月份乡村市场增速持续快于城镇。

此外，在基本生活消费保持平稳增长，升级类消费快速恢复的推动下，2021年商品零售实现39.4万亿元，同比增长11.8%。在外出就餐人数逐步恢复，以及低基数效应的作用下，餐饮收入实现4.7万亿元，同比增长18.6%。

根据中华全国商业信息中心的统计数据，2021年全国重点大型零售企业零售额同比增长9.4%。其中，金银珠宝类零售额同比大幅增长39.8%。据估算，大型零售企业的大部分商品品类的零售额尚未恢复到疫情前水平。

谈到2021年的消费特点时，李殿禹指出，近年来，国货在品质有保障的基础上，更加注重时尚感和功能细节的提升。人们对国潮兴起的信心和对中国品牌引领世界潮流的期待与日俱增，消费者普遍更加支持国货的发展。中国品牌提前布局线上渠道，目前渠道优势较为明显。

侧重价格优势的高性价比零售业态不断创新，满足消费者用较低成本获得新商品、新服务体验的尝新需求。侧重品质感的高性价比零售业态快速发展，满足人们对高品质简约生活的追求。这两类零售业态的崛起，为我国理性消费市场带来更多元化、更多层级的创新消费体验。

疫情散发、极端气候事件增多、物价上涨预期增强、汽车消费回落等外部因素对我国消费依然有较大的负面影响。居民消费行为趋于谨慎，扩大内需、促进消费任重道远，稳增长、保就业、提收入、促创新以及优化营商环境依然是下一阶段推动我国消费升级的重要抓手。

李殿禹指出，创新将成为推动消费升级的主动力，主要体现在三个方面：一是商品创新将在以质量、功能等实用价值创新基础上，更加注重文化、艺术、知识等精神价值为附加值的创新。二是零售业态将从单一形态向复合形态发展，通过各种传统零售业态元素的重组搭配，给予人们新鲜的消费体验。三是服务将得到零售企业更大的关注和投入，以满足人们对美好生活、品质生活的需求。随着科技的发展，生产力的提升，商品在材质、功能上的差距将呈缩小趋势，而以人为本的服务竞争将成为品牌脱颖而出的关键。

随着各地区加快布局并积极推动社区商业建设，我国社区商业将朝着补齐短板、丰富商品、创新服务、优化环境的方向加速发展。为实现共同富裕目标，我国将推动更多低收入群体跨入中等收入行列。农村地区低收入居民较多，是实现共同富裕的重要抓手。在从脱贫攻坚到乡村振兴的过程中，农村居民的收入和消费将实现较快增长，相应的商业基础设施也将加快完善。县域商业体系是推动新型城镇化、加快县域内城乡融合发展的重要载体。

最后，李殿禹还对2022年消费品市场发展环境和趋势进行了预测，他指出，在稳字当头、稳中求进的经济工作目标下，2022年，投资依然将对2022年经济增长起到有力的支撑作用。我国积极的财政政策将更加注重提升效能，固定投资将保持平稳增长，确保经济平稳运行。

2022年，在多措并举稳定外贸、优化提升外资利用水平、高质量推进“一带一路”建设、深化多双边经贸合作的推动下，我国将持续扩大高水平对外开放，不断拓展对外经贸合作，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

尽管国际大宗商品价格大幅上涨，全球通胀压力加大，但在党中央、国务院完善和强化农业支持政策，促进农业丰收、农民增收，保障工业生产稳定运行，促进进口渠道丰富多元，加大能源原材料等的保供稳价，加强市场运行调节等政策措施的推动下，我国整体物价水平将平稳可控。

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