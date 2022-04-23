新华社海南博鳌4月22日电题：新中有“数” 博鳌有“方”——博鳌亚洲论坛把脉数字经济新前景

新华社记者王悦阳、王存福

扫一扫就能准确识别错题并精准推送同类考题的智慧学习终端；利用自研芯片提升用户使用体验的折叠屏智能手机……博鳌亚洲论坛2022年年会期间，通往主会场沿路展示的一些人工智能、大数据等技术赋能的新产品，不时吸引参会嘉宾驻足。

当前，面对世纪疫情，数字经济快速发展，被视为推动全球经济复苏的重要力量。如何更好打造数字产业竞争力？如何借助数字贸易提振全球贸易投资信心？发展数字经济如何兼顾便捷与安全？年会多场论坛上，与会嘉宾展开热烈讨论。

新机遇：数字经济和实体经济融合前景广阔

出席年会的一些专家认为，数字经济要和实体经济结合才更有意义。基于人工智能、5G、大数据来构建万物可感知、可互联、可智慧的生态，并将其垂直应用在各行各业，将带来巨大的社会价值和经济价值。

5G建设的提速，推动数字经济蓬勃发展。工业和信息化部最新数据显示，今年一季度，中国5G基站新增13.4万个，累计建成开通155.9万个，已实现5G网络覆盖全国所有地级市和县城城区。

vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山认为，5G等技术与移动通信行业相结合，将推动人们进入万物互联的时代。“移动通信行业的创新能够起到社会‘催化剂’的作用，5G到来后，智能终端的通信能力和计算能力都得到了进一步提升。”

数字技术催生更多新消费新业态——

近年来，受疫情影响，在线教育、远程医疗、网上订餐等需求激增，人工智能等数字技术与教育、医疗、养老等行业相结合，迸发新活力。

如教育领域，通过优质内容和人工智能等技术深度融合，传统学习方式正向智能化不断变革。网易有道首席执行官周枫表示，数字转型的大趋势之下，教育行业将优质内容和人工智能技术深度融合，能更好抓住教育智能软件的“机会窗口”。

毕马威中国及亚太区主席陶匡淳表示，以数字化为核心的新消费业态呈现出强有力的增长动能。“数字科技正在重塑消费产业链，带来产品创新迭代加快、营销去中心化、渠道下沉、生产定制化，对传统消费形态产生颠覆性影响。”

新引擎：数字贸易助力全球经济复苏

随着数字技术的推广应用，以数据为生产要素、数字服务为核心、数字交付为特征的数字贸易，日渐成为推动全球经济复苏的重要引擎。

联合国贸易和发展会议数据显示，2020年，世界63%的服务贸易通过数字手段交付。世界贸易组织预计，到2030年，数字技术将促进全球贸易量每年增长1.8至2个百分点。

“数字贸易将对疫情后的经济恢复起到重要作用。”新西兰贸易和出口增长部长达米恩·奥康纳表示，数字化能克服距离和规模的挑战，更有利于中小企业在大的市场上竞争，减少贸易成本。

在数字电商领域，覆盖订单、营销、跨境物流等一整套数字化服务贸易体系正在形成。与会专家认为，以跨境电商为代表，贸易的数字化转型将给贸易及产业带来深远影响。

《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》指出，在疫情肆虐的第一年，跨境电子商务相对于传统国际贸易的优势展露无遗。

新挑战：如何兼顾数据便捷与安全？

数字时代的消费者体验着更加便捷的生活，但是在数据隐私保护、数字平台可信度、产品安全问题等方面也引发了更多担忧。

在数字时代，如何保护隐私？

《博鳌亚洲论坛亚洲经济前景及一体化进程2022年度报告》指出，仅在2020年至2021年，就有新加坡、日本、韩国、新西兰、中国等升级或通过了数据和隐私保护相关的法律法规，而文莱、印度、印度尼西亚、越南等国正在深化其数据保护框架。

中国电信集团有限公司董事李正茂表示，数字经济时代，充分利用数据的前提是满足数据安全法的各项要求，对数据的使用必须合法合规。“在满足合规的前提下，尽可能把数据开放共享，这是数字经济发展中运营商需要承担的责任。”

与此同时，基础设施的“数字鸿沟”问题也引起关注。

欧洲复兴开发银行秘书长小口一彦表示，疫情暴发后，数字化趋势有所加速，但也暴露出了“数字鸿沟”问题。这一现象与不同国家经济发展水平相关，接下来最紧迫任务就是要弥合这一鸿沟。

“在基础设施建设上应尽可能让更多相对落后地区的人触网、上网，同时针对线上能力较弱的人群，建议提供同质等效的线下公共服务。”中国行政管理学会会长江小涓说。

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