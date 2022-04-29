人民网北京4月29日电 （记者栗翘楚）4月28日，TOYOTA bZ纯电动专属系列首位成员bZ4X以线上发布的形式与中国消费者见面，预售价格区间为22万元—30万元。

丰田bZ4X。受访者供图

该车型基于e-TNGA架构打造的BEV专属平台，通过低重心、高刚性化呈现BEV型独有的动力和驾控体验。在动力方面，bZ4X装配低衰减和高安全驱动电池，CLTC能量消耗量最低为116Wh／km，CLTC续航里程最大为615km。

丰田bZ4X。受访者供图

在驾趣方面，bZ4X采用丰田汽车与斯巴鲁汽车共同开发的X-MODE四驱越野辅助模式和Grip-Control智能蠕行模式（四驱车型搭载），全面满足用户从日常生活到轻越野的使用需求。

在安全方面，bZ4X除配备预碰撞安全系统、车道偏离警示系统、紧急驾驶停止系统等功能外，还采用了全新升级的“TOYOTA Safety Sense 智行安全辅助套装”，通过扩大毫米波雷达及单眼摄像头的检测范围，在使各功能升级的同时，新增了一般道路辅助功能，进一步防止事故发生、减少交通事故伤亡，减轻驾驶员的负担。

丰田bZ4X。受访者供图

值得注意的是，bZ4X还可以选择搭载高效太阳能充电穹顶，该设备可以通过吸收太阳能获得电量补充续航，每年获得的电量，可供增加续航里程约1750km。

25年来，丰田通过覆盖混合动力、外插充电式混合动力、纯电动和氢燃料电池的全方位电动化产品布局，同时结合各地区市场的可再生资源普及的情况与政策，切实有效推进“双碳”目标。

据丰田相关负责人介绍，TOYOTA bZ纯电动专属系列寓意实现"beyond Zero"超越零排放的价值。bZ4X是该系列的首款车型，丰田将以bZ4X为起点，全面推动BEV产品阵容的不断扩大，以更多样化的选择，为中国实现碳中和贡献力量。

(责编：郭思邈、高雷)