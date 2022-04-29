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财政部下达资金预算52.76亿元 提升现代职业教育质量

2022年04月29日16:06 | 来源：人民网
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人民网北京4月29日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，财政部下达资金预算52.76亿元，用于2022年现代职业教育质量提升计划，加上已提前下达金额，目前已累计下达预算302.57亿元。

2022年现代职业教育质量提升计划资金预算表。来源：财政部网站

各地财政部门要落实新增教育经费向职业教育倾斜的要求，健全多渠道筹措职业教育经费的体制；加大职业教育（含技工学校，下同）财政投入力度；突出支持重点，合理分配资金，向边远、民族、脱贫地区以及主要经济带等区域经济重点发展地区倾斜，向国家或地方急需特需专业倾斜，支持办好面向农村的职业教育，增强职业教育适应性。

根据《现代职业教育质量提升计划资金管理办法》等有关要求，提升计划资金重点支持各地落实职业院校生均拨款制度，探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善高等职业学校、中等职业学校办学条件；推进职业院校提质培优、产教融合、校企合作，推行“学历证书+若干职业技能等级证书”制度；加强“双师型”专任教师等培养培训，优化教师队伍人员结构，提高职业院校教育教学水平等。

对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政继续分类分档予以奖补支持。具体标准为：高水平学校（A档）每所5000万元；高水平学校（B档）每所2500万元；高水平学校（C档）每所1000万元。高水平专业群（A档）每所1000万元；高水平专业群（B档）每所700万元；高水平专业群（C档）每所400万元。各地要切实加大对“双高计划”学校的支持力度，督促学校按照任务书要求，全面推进和完成建设任务。 

(责编：王震、高雷)

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