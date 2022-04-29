人民网北京4月29日电 （记者申佳平）据工业和信息化部消息，4月29日，工业和信息化部党组研究确保工业经济稳定增长的具体措施，要求聚焦长三角、珠三角等重点产业集聚区，加强跨区域协同，完善工业企业疫情防控指引，促进区域协同复工复产。

部党组要求，工业和信息化系统要确保重点工业企业稳定生产。进一步实施好重点企业“白名单”制度，完善各方协同支持“白名单”企业复工复产的政策措施。要在做好疫情防控的前提下，突出龙头企业，突出产业链关键节点企业，突出“专精特新”中小企业，带动相关企业复工复产。

同时，要确保重点行业稳定运行。发挥产业链供应链畅通协调平台作用，打通堵点、卡点，促进产业链供应链畅通循环。聚焦重要民生商品供应，保障食品、农资等行业稳定。聚焦抗疫保供需求，加强监测调度，确保疫苗、核酸检测试剂、抗原试剂盒等重要医疗物资及时足量供应。聚焦汽车、芯片等重点产业，集中力量、加强协同，确保重点产业链运转顺畅。

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