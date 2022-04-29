人民网北京4月29日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，2022年一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业（以下简称互联网企业）完成互联网业务收入3236亿元，同比增长1.4%，同时规模以上互联网企业投入研发经费177.5亿元，同比增长8.4%。

同时，一季度我国规模以上互联网企业营业成本同比增长4.4%，增速较1-2月份回落3.8个百分点。共实现利润总额154.5亿元，同比下降10.3%，降幅较1-2月份加深2.9个百分点。研发经费加速增长。一季度，我国规模以上互联网企业共投入研发经费177.5亿元，同比增长8.4%，增速较1-2月份提高11.2个百分点。

分领域运行来看，一季度，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比增长7.1%，高于全行业增速5.7个百分点。其中，音视频服务领域企业快速发展；搜索服务领域企业保持高速增长；社交服务领域企业业务实现较快发展；网络游戏领域企业业务收入降温明显。

同时，一季度，受3月份国内疫情多地散发影响线下消费，以提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比下降17.4%。其中，提供租车约车服务的企业收入持续收缩；提供旅游出行服务的企业收入增速大幅下降。

此外，网络销售领域企业收入较快增长，综合电商类企业带动作用明显。一季度，主要提供网络销售服务的企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长8.5%，高于全行业增速7.1个百分点。其中，综合电商类企业业务收入较快增长；提供大宗商品销售服务的企业业务收入大幅下降。

分地区来看，一季度，东部地区完成互联网业务收入2959亿元，同比增长2.3%，高于全国增速0.9个百分点，占全国互联网业务收入的比重为91.4%。西部地区完成互联网业务收入161.6亿元，同比增长2.1%，高于全国增速0.7个百分点。中部地区完成互联网业务收入103.7亿元，同比下降17%。东北地区完成互联网业务收入11.6亿元，同比下降7.7%。

值得注意的是，主要大省发展差异明显。一季度，互联网业务累计收入居前5名的北京（增长9.3%）、广东（增长0.2%）、上海（增长6.8%）、浙江（增长2.6%）和天津（下降27.2%）共完成业务收入2779亿元，同比增长2.8%，占全国比重达85.9%。全国互联网业务收入增速实现正增长的省市有19个，其中湖北、贵州、西藏增速超过50%，海南、云南降幅超40%。

数据显示，截至3月末，我国国内市场上监测到的APP数量为230万款，3月当月净减5万款。其中，本土第三方应用商店APP数量为99万款，苹果商店（中国区）APP数量131万款。3月，新增上架APP数量7万款，下架应用12万款。

其中，游戏类应用规模保持领先。截至3月末，移动应用规模排在前4位种类的APP数量占比达63.1%，其他社交通讯、办公学习、主题壁纸等10类APP占比为36.9%。其中，游戏类APP数量领先，达68.8万款，占全部APP比重为29.9%。日常工具类、电子商务类和生活服务类APP数量分别达34.3万、22.7万和19.5万款，分列移动应用规模第二、三、四位。

另外，我国移动应用开发者数量超过百万。截至3月末，我国国内市场上监测到的移动应用开发者数量为101.5万个，其中，企业开发者为28.9万个，团队（个人）开发者为72.5万。游戏类移动应用开发者数量位列第一位，达24.5万个；日常工具类、社交通讯类、生活服务类移动应用开发者数量位列第二至四位，分别达21.3万个、12.8万个和9.4万个。

(责编：申佳平、高雷)