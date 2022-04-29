人民网北京4月29日电 （记者王震）据海关总署网站消息，4月28日，海关总署召开总署党委扩大会议暨统筹口岸疫情防控和促进外贸稳增长指挥部会议，强调要加强指挥调度，凝心聚力统筹抓好各项工作落实，毫不松懈抓好口岸疫情防控，千方百计促进外贸保稳提质。

会议强调，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，坚持人民至上、生命至上理念，牢记坚持就是胜利，始终绷紧疫情防控这根弦，继续严格实施口岸卫生检疫，坚持“人、物同防”，高标准从严做好安全防护，压紧压实各级责任，从严从紧、抓实抓细口岸疫情防控各项工作，坚决巩固来之不易的防控成果。

会议要求，千方百计、多措并举促进外贸保稳提质，并部署六方面重点工作：

一是要加大政策支持引导力度，服务企业减负增效；

二是持续优化口岸营商环境，巩固压缩整体通关时间、压减进出口环节单证工作成效，深化国际贸易“单一窗口”建设；

三是积极支持扩大进口、推动出口转型升级，服务保供稳价，稳妥应对国外技术性壁垒；

四是大力支持对外开放平台建设，加快推进海南自由贸易港全岛封关运作准备工作，加大自贸试验区海关监管制度创新和复制推广力度，支持综合保税区高水平开放高质量发展；

五是进一步加强海关国际合作，加大“三智”理念推介力度，高水平推进“经认证的经营者”(AEO)互认合作，帮助企业用足用好RCEP等政策红利；

六是着力培育外贸发展新动能，优化跨境电商出口海外仓货物退换货管理和市场采购贸易监管，促进外贸新业态健康规范发展。

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