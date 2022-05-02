人民网记者 任妍 王天乐

“三百六十行，行行出状元”。当前，随着社会经济的快速发展，伴随新业态的兴起，涌现出了许多新职业，职业种类总数已远超“三百六十行”。与此同时，社会分工越来越细，职业兴替周期不断加速，这些因素都不断催生着新职业，刷新着人们对新职业的理解。

据统计，2019年以来，人力资源社会保障部共发布4批、56个新职业。不断涌现的新职业，不仅为更多人提供了人生出彩的机会，有利于促进劳动者就业创业，更有利于激发中国经济创新驱动发展的潜能。

新产业发展催生新职业，新职业里更赋有时代的新意。五一劳动节期间，人民网记者带你走进这些“潮”职业，一起了解这些新职业劳动者的日常。

送餐、运货、迎宾……随着技术的进步，服务机器人市场正在加速发展。如今，服务型机器人已广泛应用在教育、物流、安防巡检等领域，在很多服务场景中成为人们的好帮手。与此同时，保障机器人正常运行，对其进行优化、维护和管理的新职业“服务机器人应用技术员”应运而生。

机器人服务于人，他们则服务于机器人。“服务机器人应用技术员”作为直接负责服务机器人的需求反馈、应用与推广，是推动服务机器人产业发展的重要人才支撑。

本期“我的‘潮’职业”，记者采访到了一名“服务机器人应用技术员”Fugo ，带大家一起了解下这位机器人“经纪人”的日常。

人民网记者：请做个简单的自我介绍。

服务机器人应用技术员：我是一名“服务机器人应用技术员”，本科毕业于浙江大学，博士毕业于美国伦斯勒理工。

人民网记者：为什么选择这个职业？

服务机器人应用技术员 ：选择这个职业的原因主要是兴趣和梦想。我一直以来对机器人很感兴趣，小时候就很喜欢DIY电动机器人，也参加过多次机器人比赛，后来在专业上也选择了与机器人相关的机电和控制方向。从美国伦斯勒理工学院博士毕业后，了解到目前就职的这家企业的使命是让智能机器人走进千家万户，和我的兴趣和专业很一致，所以就来到这里，成为了一名“服务机器人应用技术员”，从事机器人研发工作。

人民网记者：日常工作都做些什么？

服务机器人应用技术员 ：我的工作方向是机器人的运动控制算法，比如机器人的行走和操作等。具体内容就是控制算法的理论探索和技术开发，包括文献的阅读和数学的推导等等，然后在仿真环境中进行控制算法的实现和调试，把机器人的模型放在电脑上先进行测试，最后是机器人的调试和交付应用，把控制算法放在实际机器人上进行工程调试，实现行走操作等任务。

人民网记者：如何看待自己的这份职业？

服务机器人应用技术员：我觉得是个很酷、很有成就感的职业，可以和机器人打交道，通过自己的工作让机器人自动地完成一些任务，甚至让机器人像人一样行走运动。

同时也是很有挑战的职业，机器人包含的内容十分多元，往往需要多个领域的技术积累，机器人技术也还在不断发展过程中，所以我们从业人员也需要不断积累学习，扩充自己。

随着机器人越来越多的出现在生活当中，我相信越来越多的人会了解这个职业方向。

人民网记者：目前从事这份职业的收入如何？

服务机器人应用技术员 ：和互联网领域是相近水平，经过几年努力，可以解决自己房子和车子问题。

人民网记者：认为这份新职业的未来发展前景如何？

服务机器人应用技术员：我觉得有很广阔的未来前景，机器人越来越多的参与到人们的日常生活和工作的服务中，是未来的趋势。在国家政策的助力支持、以及越来越多的市场需求下，目前的机器人技术能够支撑很多场景化的服务。

作为这个新职业的劳动者，我认为我的工作还是很有意义的，可以通过我们的劳动，让机器人帮大家分担一些家庭当中琐碎的家务，或是工作当中一些危险的劳动，让大家感受到人工智能带来的便捷和别样的温馨。

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(责编：孙红丽、吕骞)