新华社北京4月27日电（记者于文静、王立彬、魏玉坤）受疫情防控、俄乌冲突、农资涨价、极端天气等因素影响，“粮袋子”问题广受关注。我国粮食生产供销形势如何，国际粮食市场动荡影响几何，百姓口粮价格能否稳得住？记者日前采访权威部门，近距离透视新形势下的中国粮。

稳面积提产能：“粮袋子”有保障

谷雨节气，正值关键农时。农民和农技人员在田间忙碌，抓紧防控小麦病虫害和春耕春播。在农业大省吉林，尽管由于疫情管控，3月备春耕进度放慢，但经过多方努力，水稻育秧接近尾声，前期耽误的进度基本抢回来了。

放眼世界和国内，疫情散发多发、俄乌冲突给粮食市场带来不确定性，国内经济下行压力加大，稳住粮食“压舱石”极为重要。今年我国粮食生产面临不少新情况：

——夏粮的主体是冬小麦，夏粮约占全年粮食产量的五分之一，对于稳定预期意义重大。受去年秋汛影响，1.1亿亩冬小麦晚播，占总面积三分之一，一些地方反映苗情是“历年来最复杂的”。

农业农村部种植业管理司司长潘文博说，几个月来，通过各地各部门加强保障和农民辛勤耕耘，目前冬小麦一、二类苗比例87.9%，比冬前提高17.4个百分点，长势与常年基本持平，夺丰收有了来之不易的基础。

——秋粮是粮食生产的大头。我国明确今年稳口粮、稳玉米，扩大豆、扩油菜。一方面，农资价格上涨，推高今年种粮成本；另一方面，根据气象预测，旱涝形势需要高度重视。

去年中央经济工作会议上，习近平总书记着重强调了粮食安全：“要把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手中，我们的饭碗应该主要装中国粮”。

围绕粮食安全，我国提出确保2022年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，聚焦关键环节全面部署——

调动重农抓粮和种粮积极性。全面落实粮食安全党政同责，严格考核。主产区、主销区、产销平衡区都要保面积、保产量。很多省区市的书记、省长、市长，下基层搞调研、查苗情。国家提高小麦、稻谷最低收购价，三大谷物的种植收入保险和完全成本保险扩大到全国主产省820多个主产县。中央财政安排下拨200亿元对实际种粮农民发放一次性补贴。

逐个品种抓牢抓好。我国先后召开全国春季农业生产暨加强冬小麦田间管理工作会议、扩种大豆油料工作推进电视电话会议、全国玉米水稻生产工作推进电视电话会议，逐个品种部署。农业农村部派出100多名机关干部和200名技术人员，包省包片下沉一线，并开通热线电话解决农民实际困难。相关部门印发工作导则，统筹新冠肺炎疫情防控和春季农业生产。

春争日，夏争时。今年春播粮食意向种植面积9.4亿亩，比上年有所增加。目前春播粮食完成意向面积的28.8%，其中，早稻栽插过九成、春小麦播种过七成、薯类过五成、春玉米近三成、大豆过一成，进度均略快于上年。

潘文博表示，现在距小麦大面积收获约有40天，农业农村部将加强监测预警，指导各地抓好中后期麦田管理，会同有关部门落实措施，高质量完成春播任务。

口粮自给有保障：进口主要是调剂品种

田间生产在努力，百姓餐桌有保障，仓储物流是关键。

农业农村部种植业管理司副司长刘莉华表示，我国水稻和小麦两大口粮作物连年丰收，加上库存充裕，进口主要是一些调剂品种，两大口粮自给有保障。

国家粮食和储备局有关负责人表示，通过藏粮于地、藏粮于技，仓满廪实外，我国粮油加工能力很强，如果按每人每天吃1斤粮测算，一天加工出来的米面够全国人民吃2天。

口粮绝对安全之外，其他粮食作物呢？大豆和玉米是我国粮食进口主要品种。玉米是重要的饲料粮，进口大豆主要用于饲料和食用油消费。农业农村部提出，今年千方百计稳定玉米生产，要以南补北、以单产补面积、以建设补短板，启动实施国家大豆和油料产能提升工程，利用好两个市场两种资源。

目前，2021年收获秋粮的收购接近尾声。截至20日，主产区粮食企业累计收购中晚稻、玉米和大豆1.81亿吨。今年以来，全国累计销售政策性粮食1190万吨，满足了市场消费需求。粮食供应较为充足、价格平稳，粮食安全总体有保障。

据了解，我国粮食综合生产能力较强，2021年全国粮食产量连续7年保持在1.3万亿斤以上。粮食库存较为充足，防范市场风险能力增强。

“人是铁饭是钢，一顿不吃饿得慌”。国家、省、市、县四级粮食应急预案体系已建立，全国共有粮食应急加工企业6000家、粮食应急供应网点52983个。各地创新物流运输方式，加强城市、社区、城际、农村配送有效衔接，形成由都市区“1小时”、周边城市“3小时”、城市群“5小时”构成的“全国粮食135应急保障圈”。

在疫情防控常态化情况下，国内粮食市场始终保持平稳运行良好态势，为应对全球粮食危机风险，保障国家粮食安全提供了坚实基础。

据介绍，国家粮食和储备系统将强化市场监测预警，密切关注国内外粮食市场形势变化，加大对重点地区、品种和时段的监测力度，及时发现并妥善处置有关问题，切实维护良好市场秩序。

关注输入性因素：稳价仍有较好支撑

近段时间以来，受俄乌冲突等影响，国际粮价大幅上涨。3月粮农组织谷物价格指数环比上涨17.1%。小麦、玉米价格环比上涨超过19%，玉米、大麦和高粱价格攀升至1990年以来最高点。

去年我国进口的玉米、大麦近三成来自乌克兰。俄乌冲突引发国际粮食市场动荡，带动国内部分粮食价格小幅上涨。

国家统计局数据显示，一季度中国粮食价格同比上涨1.7%，其中3月涨幅略有扩大，升至2%。3月全国居民消费价格指数同比上涨1.5%，涨幅虽比上月扩大0.6个百分点，但低于国内3%左右的预期目标。

粮价为百价之基。专家认为，尽管存在国际输入性因素影响，当前中国粮食价格仍总体保持稳定。从走势看，中国应对全球粮食危机风险、保持粮价总体稳定仍有较好支撑。

国家发展改革委新闻发言人孟玮说，我国粮食综合生产能力较强，36个大中城市主城区及市场易波动地区的地方成品粮油储备达到15天及以上。有关部门将坚持综合施策、精准调控，保障粮食市场供应。合理安排政策性粮食销售，引导农民适时适价售粮、企业均衡有序收粮。

“农业农村部将继续会同有关部门和单位，密切关注农资市场形势，推动企业提高产能利用率，发挥储备调节作用，畅通运输配送通道，切实服务好春耕农业生产，夯实全年粮食丰收基础。”农业农村部市场与信息化司一级巡视员陈萍说。

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